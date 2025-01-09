В Самаре по поручению Вячеслава Федорищева открыт центр психологической помощи участникам СВО и их семьям

В четверг, 9 января, губернатор Вячеслав Федорищев в Самаре ознакомился с работой центра комплексной поддержки участников СВО и их семей "Сердце воина". Его ключевая задача — оказание квалифицированной психологической помощи защитникам Отечества и их близким.

Центр "Сердце воина" начал работу в рамках реализации масштабной программы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым на основе предложений ветеранов СВО. Цель программы — создать учреждения комплексной поддержки участников СВО их семей в каждом муниципальном образовании Самарской области с населением более 5 тысяч человек.

Первый центр "Сердце воина" открылся 9 января в Самаре на базе Семейного МФЦ (ул. Урицкого, 14), который действует с декабря 2024 года. Вячеслав Федорищев ознакомился с его работой, пообщался со специалистами, ветеранами СВО и их близкими. В центре защитникам Отечествам и их семьям в режиме одного окна бесплатно оказываются комплексная помощь, консультации по вопросам социальной поддержки, дополнительного обучения, трудоустройства.

"Условия здесь созданы хорошие, специалисты квалифицированные. Будем делать все необходимое, чтобы проект "Сердце воина" развивался", — отметил губернатор.

Одно из ключевых направлений работы центра — психологическая реабилитация защитников Отечества и их семей. Помогать боевым товарищам адаптироваться к мирной жизни будут другие ветераны СВО и при необходимости квалифицированные специалисты, психологи.

"Мы создаем доверительную обстановку, чтобы пришедшие сюда ребята были уверены, что их здесь поймут, им помогут. Мы должны поддерживать участников СВО, помогать им социализироваться. В будущем, считаю, мы можем наш опыт на всю России тиражировать", — рассказал автор и руководитель проекта "Сердце воина", ветеран СВО, участник региональной программы "Школа героев" Антон Ястребков.

"Доверие — очень важно. Оно необходимо, чтобы ветераны СВО могли рассказать о своей жизненной ситуации психологу. Не все сразу к этому готовы. Хотя это очень важно. Если есть проблема, то ее надо решать, — отметил Вячеслав Федорищев. — Важно, что к работе центров "Сердце воина" будут привлекаться лучшие региональные и федеральные специалисты".

В ближайшее время центры "Сердце воина" будут открыты в Тольятти и в поселке Рощинский Волжского района.