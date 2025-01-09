Вячеслав Федорищев и Владимир Гутенев передали партию квадрокоптеров на СВО

В четверг, 9 января, губернатор Самарской области, член Бюро Союза машиностроителей России Вячеслав Федорищев и председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев передали квадрокоптеры военнослужащим 15-го казачьего добровольческого отряда "Ермак".
"Союз машиностроителей всегда оказывал поддержку нашим бойцам. Особое внимание уделяется подразделениям казачества, добровольчества, третьей бригаде, да и всем подразделениям второй армии, которые базируются на территории Самарской области. Был на территории трагичного для нас для всех места, в Макеевке. Там были непосредственно в колледже, где наши ребята погибли. Потом встречались со всеми командирами, они передавали огромное спасибо всем неравнодушным жителям Самарской области, и не только самарской, которые помогают обеспечивать наши операции самым необходимым. У ребят очень крепкий боевой дух, очень большой, серьезный настрой на победу. Мы их очень ждем, здесь готовимся. Но самое главное, что они знают, что предприятия, которые, с одной стороны, куют оружие Победы, под руководством Сергея Викторовича Чемезова, и ваша координация еще и так помогает, и каждое подразделение это знает и чувствует. Поэтому Вам хотел бы сказать большое-большое спасибо", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к Владимиру Гутеневу.
В составе переданного груза общей стоимостью более 5,3 млн рублей: 78 FPV-дронов, 4 шлема и 4 пульта управления. Владимир Гутенев отметил, что СоюзМаш оказал помощи на более чем 678 млн рублей в рамках акции "Всегда рядом", инициированной председателем Союза России Сергеем Чемезовым сразу после объявления СВО.
"Союз машиностроителей России в рамках акции "Всегда рядом" оказывает помощь пострадавшим от военных действий жителям приграничных регионов и нашим защитникам на регулярной основе. Новый год мы решили начать с весомой помощи нашим самарским бойцам — 78 дронов, оснащенных камерой", — рассказал Владимир Гутенев.
Акция "Всегда рядом" была объявлена по инициативе председателя СоюзМаш России Сергея Чемезова для помощи жителям Донбасса сразу после объявления СВО в контуре добровольческих инициатив "Единой России". Помощь оказывается жителям новых регионов (как находящимся в ПВР, так и направляется непосредственно на территории), а также нашим защитникам в зону СВО (амуниция, коптеры, рации, продукция двойного назначения).
Также состоялось заседание штаба по бесперебойной работе оборонно-промышленного комплекса. Его провели губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. В нем приняли участие члены регионального правительства и представители крупнейших предприятий ОПК Самарской области.
"Мы знаем, с каким трудолюбием и с каким подходом все сотрудники многотысячных коллективов обеспечивают оружие Победы для нашей Российской армии, поэтому, прежде всего, хотел бы поблагодарить за это. Знаем, что этот труд всегда по-настоящему был важен, а сейчас имеет особенное значение. И при этом выполняется очень ответственно и очень достойно. Мы сегодня собрались здесь, чтобы сверить часы: посмотреть, как закончили год предыдущий, — сказал глава региона Вячеслав Федорищев, открывая совещание. — Здесь мы работаем и по линии СоюзМаш России, и по линии комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", а Владимир Владимирович Гутенев оказывает нам поддержку на законодательном уровне как председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле".
На совещании обсудили ряд существующих проблем в ОПК и пути их решения. Здесь и дефицит кадров, ценообразование в рамках контрактов по гособоронзаказу и недостаточный уровень антитеррористической защищенности, проблематика диверсификации и конкурентоспособности.
Владимир Гутенев рассказал о прорабатываемых возглавляемом им комитетом Госдумы по промышленности и торговле законодательных инициативах, направленных на повышение финансовой устойчивости предприятий-исполнителей ГОЗ и выстраивания баланса между заказчиками и исполнителями гособоронзаказа.
Последние комментарии
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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
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