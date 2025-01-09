Губернатор Вячеслав Федорищев поручил создать штаб по капитальному строительству в Самарской области

В четверг, 9 января, на оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос освоения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2024 году. Такой запрос поступил от жителей региона и областных парламентариев.

Обращаясь к участникам совещания, глава региона сообщил о принятом кадровом решении: на должность заместителя председателя правительства Самарской области назначена Ольга Собещанская, министр управления финансами Самарской области. Как отметил Вячеслав Федорищев, в ее полномочия будут входить вопросы повышения, мобилизации доходов в региональный бюджет, эффективного использования областного имущества, земельных участков, а также качественного наведения порядка в данных сферах.

По словам Ольги Собещанской, в 2024 году налоговые и неналоговые доходы исполнены на 103,4%, расходы — 89%, из них федеральные — 95,8%.

"Именно такие результаты исполнения сформировали технический профицит на 4,4 млрд рублей. Технический, так как часть расходов переходит на 2025 год, — пояснила зампред областного правительства. — Исполнение по большинству главных распорядителей бюджетных средств составляет порядка 95-100%. Исключение составляют главные распорядители, осуществляющие вложения в объекты капитального строительства, исполнение по которым составило только 50,2%".

Глава региона поручил областному министерству управления финансами совместно с ФНС и профильными министерствами, департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, администрацией губернатора Самарской области внимательно изучить ранее принятые решения по таким объектам, хозяйствующие структуры, которые взяли на себя подрядные обязательства и не выполнили.

"Многие объекты имеют начало в 2017–2018 годах. Очень важно смотреть, что планировали, как в этом преуспели, какие результаты. Вопросы капитального строительства играют особую роль", — сказал губернатор.

Среди причин неисполнения бюджетных обязательств глава региона назвал "отсутствие координации между структурами, которые должны обеспечивать проектирование, экспертизу, предоставление земельных участков, координацию на месте".

Вячеслав Федорищев поручил создать штаб по капитальному строительству в Самарской области. Он подчеркнул, что такой подход позволит обеспечить синхронизацию всех процессов. Первое заседание планируется уже в среду, 15 января 2025 года.