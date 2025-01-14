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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 января, в прокуратуре области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры и 303-летию со дня образования прокуратуры России.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В нем приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, руководители судебных, правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, работники и ветераны прокуратуры Самарской области.

Мероприятие было открыто видео-поздравлениями Президента Российской Федерации Владимира Путина и Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Глава региона Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов с праздником и вручил заслуженные награды.

"Мы в регионе знаем, какая на самом деле сложная, непростая, ответственная служба у каждого сотрудника прокуратуры, и видим эту работу как жители Самарской области. Во взаимодействии с вами наша работа становится эффективнее, она становится более точной и конкретной. Вы позволяете нам в муниципальных образованиях, в министерствах и даже заместителям губернатора и губернатору не забывать о тех указах Президента, которые мы должны выполнять", — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор отметил, что сотрудники ведомства ежедневно стоят на страже интересов граждан. Осуществление надзора органами прокуратуры способствует достижению национальных целей развития России, определенных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.

С Днем работника прокуратуры России коллектив поздравил прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.

"В прошлом году прокурорами установлено и устранено более 200 тысяч нарушений законодательства. Это кропотливый труд, результат которого и самый важный показатель нашей работы, — восстановленные права почти 46 тысяч граждан Самарской области", — отметил Сергей Берижицкий.
В минувшем году особое внимание уделялось противодействию экстремизму и терроризму, борьбе с коррупцией, соблюдению прав мобилизованных граждан и их семей, поддержка детей-сирот и помощь новым регионам. В центре внимания находились вопросы соблюдения жилищных прав граждан, законодательства в сфере здравоохранения, ценообразования, жилищно-коммунального хозяйства, защиты интересов несовершеннолетних, координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подчеркнул, что прокуратура участвует в разработке практически каждого областного закона.

"Сегодня высшее руководство страны и региона — Президент России Владимир Владимирович Путин и Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев ставят масштабные задачи по укреплению законности, общественной безопасности и правопорядка. Решению этих задач способствует тесное взаимодействие прокуратуры Самарской области и Самарской Губернской Думы в законотворческой деятельности. Представители прокуратуры участвуют в заседаниях Думы и ее комитетов, общественных комиссий и рабочих групп, вносят актуальные законопроекты", — сказал Геннадий Котельников.

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