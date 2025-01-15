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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по капитальному строительству объектов в Самарской области

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по капитальному строительству объектов. В нем приняли участие члены областного правительства, руководители профильных ведомств, организаций-застройщиков.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим, отметил: заседания будут проходить еженедельно. Такое решение глава региона принял на оперативном совещании в начале января. Это позволит контролировать процессы возведения, реконструкции запланированных объектов капитального строительства, в том числе и своевременное выполнение застройщиками договорных обязательств, а также оперативно решать возникающие вопросы.

"Будем собираться с руководителями соответствующих подразделений правительства Самарской области, наших городов и, конечно, с застройщиками. На штабе еженедельно будем принимать те решения, которые необходимо принимать на нашем уровне. Знаю, что вопросов всегда много. Уверен, такой формат работы позволит нам слаженно вместе решать накопившиеся вопросы и задачи", — подчеркнул губернатор.

На первом заседании участники подвели итоги работы по строительству объектов в 2024 г., а также подробно обсудили проблемные вопросы.

Как сообщил советник первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Александр Фомин, в 2023 г. региональным министерством строительства было введено в эксплуатацию 11 объектов из 58 запланированных. "В 2024 г. велось строительство 47 объектов, введено в эксплуатацию 7. В 2025 г. продолжится реализация 42 объектов, 24 из которых запланированы к вводу в эксплуатацию. В 2026–2027 гг. планируется реализация 21 и 13 объектов соответственно. Все они переходящие", — отметил Александр Фомин.

Среди объектов, введенных в эксплуатацию в 2024 г., — Центр правопорядка в Тольятти, Крытый футбольный манеж в Самаре, поликлиника на 700 посещений и школа в жилом районе "Волгарь", 2-й этап автодороги на территории в границах ул. Центральная, Южное шоссе, ул. Коммунальной и трассы в Куйбышевском районе городского округа Самара, поликлиника в пгт. Смышляевка и дорога по улице В. Высоцкого в Тольятти.

Советник первого вице-губернатора отметил: все объекты строились с 2021–2022 гг., но не были завершены. В числе основных причин срыва сроков — низкое качество разработки проектно-сметной документации, а также недостаточный строительный контроль.

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