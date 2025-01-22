Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по обеспечению региональной экономики кадрами

В среду, 22 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами регионального правительства.
В повестке - вопросы организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и ситуации на рынке труда, а также обращения жителей региона.
Началось совещание с новых кадровых назначений. губернатор представил присутствующим министра строительства Самарской области Александра Фомина. Еще одно решение - назначение на пост министра по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Рената Валиуллина.
"У Рената Рифовича серьезный послужной список. Он работал в органах следствия Самарской области, в Северо-Кавказском федеральном округе, в Саратовской области, - отметил глава региона. - Уверен, что знания, обширный опыт работы по расследованию уголовных дел, в том числе в сфере коррупции, помогут в работе, усилят нашу команду".
По первому вопросу повестки доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.
В настоящее время в реестр межмуниципальных маршрутов внесено 203 маршрута, из них 131 пригородный и 72 междугородных, а фактически перевозки осуществляются по 168. По словам руководителя профильного ведомства, на остальные маршруты, открытые по просьбам жителей, при проведении конкурсов перевозчики не подавали заявки ввиду их нерентабельности из-за низкого перспективного пассажиропотока.
Глава региона подчеркнул: в Самарской области автобусный вид транспорта является одним из основных для жителей. "На него приходится почти 40% пассажирских перевозок. Важно, чтобы услуги были доступными, безопасными и комфортными", - сказал Вячеслав Федорищев.
Губернатор поручил профильному министерству проанализировать каждый действующий и отмененный маршрут, а также провести пресс-конференцию, чтобы дать исчерпывающие ответы общественности.
"Возьмите в Центре управления регионом все данные: по каким маршрутам, какие были обращения. Там большой массив", - пояснил руководитель области.
Также на совещании участники обсудили ситуацию на рынке труда. Как отметил губернатор, в регионе, с одной стороны, практически отрицательная безработица: во многих отраслях достаточно специалистов и отсутствуют проблемы с трудоустройством. А с другой стороны, "занятость должна коррелировать со структурой экономики, с потребностями завтрашнего дня".
По информации врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольги Фурсовой, зафиксирован стабильно низкий уровень безработицы - 0,3% при численности безработных граждан 4,7 тыс. человек. Кадровая потребность региональных предприятий составляет более 34 тыс. вакансий.
"Основная кадровая потребность заявлена в промышленности - 24%. По 13% вакансий приходится на сферу здравоохранения, а также транспортировки и хранения, - подчеркнула руководитель министерства. - В число самых востребованных профессий входят медицинская сестра, инженер и различные рабочие профессии, в том числе слесарь механосборочных работ, электромонтер, электрогазосварщик".
На совещании глава региона дал ряд поручений по трансформации рынка труда в Самарской области.
"Подготовьте план мероприятий, по-настоящему влияющих на наш рынок труда. Причем полного цикла. Первое - начать с образования", - сказал губернатор, поручив провести ревизию в части эффективности подготовки кадров вузами и ссузами в соответствии с запросами экономики региона, актуальности образовательных программ и сотрудничества с предприятиями.
Кроме того, руководитель области поставил задачу по подготовке актуального плана потребностей предприятий в кадрах на год, в том числе определению перспективной потребности на новых предприятиях.
Как отметил губернатор, действенным инструментом на рынке труда служат ярмарки вакансий, но в современном мире побеждает цифровое пространство. Такое направление необходимо развивать, внедрять современные и удобные инструменты, методики.
"Есть офисы "Работа России". Есть соответствующий портал, - отметил Вячеслав Федорищев. - Я не уверен, что мы как регион достаточно сделали для того, чтобы любой житель Самарской области точно знал, куда ему прийти в цифровом пространстве или физически".
Также глава региона поручил проанализировать ситуацию на предприятиях, которые планируют высвобождать сотрудников, выяснить, насколько такие решения обоснованы и не нарушаются ли законные права работников, заранее продумать вопрос трудоустройства людей.
Отдельное внимание участники совещания уделили ужесточению требований привлечения иностранной трудовой силы, в том числе вопросу повышения стоимости патентов, а также квотирования в рамках отраслей экономики.
Решить проблему ограниченности трудовых ресурсов призван и новый национальный проект "Кадры", запущенный с 2025 г. по решению президента РФ Владимира Путина. Также в текущем году новым направлением работы ведомства станет участие в проекте Агентства стратегических инициатив под названием "Время жить в России".
В завершение совещания участники рассмотрели обращения жителей региона.
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