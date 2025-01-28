16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев доложил президенту о строительстве школ и больниц в регионе Губернатор: "Третий этап набережной в Тольятти мы перепроектируем полностью" Стал известен оклад губернатора Самарской области 643 млн руб. из областного бюджета в 2025 г. выделено муниципалитетам на обустройство контейнерных площадок Изымаемые у СВГК сети планируют передать Газпрому

Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Третий этап набережной в Тольятти мы перепроектируем полностью"

ТОЛЬЯТТИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 357
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Третий этап строительства набережной в Тольятти планируется реализовать в течение трех лет, при этом проект будет пересмотрен. Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время визита Владимира Путина на АвтоВАЗ 28 января.

Фото: kremlin.ru

Вопрос о дальнейшем строительстве набережной прозвучал от сотрудников завода.

Владимир Путин напомнил, что два этапа строительства реализованы, а третий пока приостановлен в связи с пересмотром сметной документации из-за роста цен.

"Третий этап мы перепроектируем полностью. Почему? Потому что мы предусмотрели дальнейшее развитие города, очень большие территории, которые можно использовать под стадион. У нас очень активно люди стали заниматься разными видами спорта. И хоккей мы любим, и футбол мы любим. Наша команда в лигу вышла. Поэтому планируем очень аккуратно, сейчас время сложное для экономических решений. Набережная будет 1 километр 800 метров. Это дорого, но мы найдем возможность, будем чуть лучше работать. И в течение трех лет обязательно реализуем", - приводится в стенограмме на сайте Кремля пояснение Вячеслава Федорищева.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2