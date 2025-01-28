Губернатор: "Третий этап набережной в Тольятти мы перепроектируем полностью"

Третий этап строительства набережной в Тольятти планируется реализовать в течение трех лет, при этом проект будет пересмотрен. Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время визита Владимира Путина на АвтоВАЗ 28 января.
Вопрос о дальнейшем строительстве набережной прозвучал от сотрудников завода.
Владимир Путин напомнил, что два этапа строительства реализованы, а третий пока приостановлен в связи с пересмотром сметной документации из-за роста цен.
"Третий этап мы перепроектируем полностью. Почему? Потому что мы предусмотрели дальнейшее развитие города, очень большие территории, которые можно использовать под стадион. У нас очень активно люди стали заниматься разными видами спорта. И хоккей мы любим, и футбол мы любим. Наша команда в лигу вышла. Поэтому планируем очень аккуратно, сейчас время сложное для экономических решений. Набережная будет 1 километр 800 метров. Это дорого, но мы найдем возможность, будем чуть лучше работать. И в течение трех лет обязательно реализуем", - приводится в стенограмме на сайте Кремля пояснение Вячеслава Федорищева.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.