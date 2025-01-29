Вячеслав Федорищев доложил президенту о строительстве школ и больниц в регионе

Во вторник, 28 января, президент РФ Владимир Путин с рабочей поездкой посетил Самарскую область. В Тольятти на АвтоВАЗе главе государства представили предсерийный автомобиль "Лада Искра" и другие перспективные модели. Также Владимир Путин осмотрел разработки научно-производственного центра "Самара" и провел совещание по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Завершая поездку в регион, президент провел отдельную встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.

Глава региона выразил Владимиру Путину благодарность от имени ветеранов за принятое решение об объявлении 2025 года Годом защитника Отечества.

"Очень много поступило к нам обращений не то чтобы в поддержку, а в развитие этого решения, и мы принимаем региональные меры дополнительные здесь, чтобы и 80-летие нашей Великой Победы, а главное, поддержка наших ребят, участников специальной военной операции здесь, в Самарской области, была еще шире", - отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор доложил Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Самарской области и, в частности, моногорода Тольятти, у которого, по мнению главы региона, очень много дополнительных возможностей для роста.

Президент акцентировал внимание прежде всего на вопросах социального развития, здравоохранения, образования. Так, в регионе благодаря президентским решениям появятся две новые больницы - в Самаре и Тольятти.

"Мы сейчас их проектируем, с правительством России прорабатываем максимально оптимальную потребность с точки зрения нашего здравоохранения", - доложил губернатор.

Также Вячеслав Федорищев сообщил о планах по строительству школ.

"В развитие национальных проектов, которые вы поддержали, мы приняли решение за пять лет создать 20 новых школ в Самарской области. Это решение, вынужденное во многом, потому что многие жилые комплексы строились без создания соответствующей инфраструктуры, - пояснил он. - В частности, в Тольятти мы сейчас достраиваем две школы, еще три дополнительно появятся в течение пяти лет, а в целом в регионе это 20 новых школ. Это благодаря вашей поддержке. И это только тот минимум, который мы выполним. А дальше будем смотреть на развитие".