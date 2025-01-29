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Вячеслав Федорищев доложил президенту о строительстве школ и больниц в регионе Губернатор: "Третий этап набережной в Тольятти мы перепроектируем полностью" Стал известен оклад губернатора Самарской области 643 млн руб. из областного бюджета в 2025 г. выделено муниципалитетам на обустройство контейнерных площадок Изымаемые у СВГК сети планируют передать Газпрому

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев доложил президенту о строительстве школ и больниц в регионе

ТОЛЬЯТТИ. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 января, президент РФ Владимир Путин с рабочей поездкой посетил Самарскую область. В Тольятти на АвтоВАЗе главе государства представили предсерийный автомобиль "Лада Искра" и другие перспективные модели. Также Владимир Путин осмотрел разработки научно-производственного центра "Самара" и провел совещание по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Завершая поездку в регион, президент провел отдельную встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.

Фото: пресс-служба кремля

Глава региона выразил Владимиру Путину благодарность от имени ветеранов за принятое решение об объявлении 2025 года Годом защитника Отечества.

"Очень много поступило к нам обращений не то чтобы в поддержку, а в развитие этого решения, и мы принимаем региональные меры дополнительные здесь, чтобы и 80-летие нашей Великой Победы, а главное, поддержка наших ребят, участников специальной военной операции здесь, в Самарской области, была еще шире", - отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор доложил Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Самарской области и, в частности, моногорода Тольятти, у которого, по мнению главы региона, очень много дополнительных возможностей для роста.

Президент акцентировал внимание прежде всего на вопросах социального развития, здравоохранения, образования. Так, в регионе благодаря президентским решениям появятся две новые больницы - в Самаре и Тольятти.

"Мы сейчас их проектируем, с правительством России прорабатываем максимально оптимальную потребность с точки зрения нашего здравоохранения", - доложил губернатор.

Также Вячеслав Федорищев сообщил о планах по строительству школ.

"В развитие национальных проектов, которые вы поддержали, мы приняли решение за пять лет создать 20 новых школ в Самарской области. Это решение, вынужденное во многом, потому что многие жилые комплексы строились без создания соответствующей инфраструктуры, - пояснил он. - В частности, в Тольятти мы сейчас достраиваем две школы, еще три дополнительно появятся в течение пяти лет, а в целом в регионе это 20 новых школ. Это благодаря вашей поддержке. И это только тот минимум, который мы выполним. А дальше будем смотреть на развитие".

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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