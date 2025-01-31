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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников "Авиакора" с 95-летием завода

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 января, в ДК им. Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию АО "Авиакор - авиационный завод". В нем принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов завода и вручил заслуженные награды.

"Это предприятие-герой, которое за свои трудовые подвиги не раз было удостоено высоких государственных наград. Всю историю написали замечательные, мужественные, самоотверженные, преданные всей душой родине люди. Именно их упорным трудом завод на каждом этапе своего развития вносил серьезный вклад в благополучие всей нашей страны. Предприятие, бесспорно, сыграло значимую роль в развитии военной и гражданской авиации. А ветераны, трудившиеся здесь в разные годы, заложили крепкие трудовые традиции, которые стали нашим достоянием", - сказал Вячеслав Федорищев.

В годы войны на "Авиакоре" производились легендарные самолеты-штурмовики Ил-2, а в дальнейшем Ту-95, Ту-114, Ту-154, Ан-140 и другие. Сегодня на заводе реализуется целый ряд проектов, направленных на развитие отечественного авиастроения. Наиболее масштабный из них - проект по производству фюзеляжей и отдельных компонентов для самолета региональной авиации "Ладога" на 44 пассажирских места.

"Знаем, что у "Авиакора" есть все шансы, чтобы стать заводом, где в конечном итоге будет производиться финальная сборка самолетов "Ладога". Все, что необходимо с нашей стороны, со стороны исполнительной власти, мы обеспечим, и я как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" все силы приложу к тому, чтобы мы получили честь выпускать данные изделия", - подчеркнул губернатор. - Здесь имеется все для этого: высокопрофессиональный коллектив, современное конструкторское бюро, а также отлаженное взаимодействие с профильными научными организациями и вузами. Для нас важно и то, что завод осваивает новые направления работы (в том числе судостроение) и реализует проект по производству судов на воздушной подушке. Это очень актуально для развития речных перевозок в нашем регионе".

Почетного знака Трудовой Славы удостоены слесарь механосборочных работ 6 разряда Анатолий Качалкин и слесарь-сборщик летательных аппаратов 4 разряда цеха агрегатной сборки Евгений Краснов. Каждый их них работает на "Авиакоре" уже более полувека, посвятив всю свою жизнь работе на заводе.

Почетной грамотой губернатора Самарской области награждены начальник лаборатории Игорь Болотин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Василий Бутахин, токарь 6 разряда Рашить Васильев, слесарь-сборщик летательных аппаратов 5 разряда Юрий Попов.

С 95-летием "Авиакора" сотрудников также поздравили генеральный директор АО "Авиакор - авиационный завод" Алексей Гусев и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

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Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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