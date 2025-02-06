Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на ул. Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году

В четверг, 6 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан. Жительницы Самары Марина Петряева и Анна Криволапова обратились к главе региона с вопросом о ремонте дороги на ул. Демократической.

Это региональная дорога с четырехполосным движением высокой интенсивности. Она остро нуждается в полноценном ремонте дорожного полотна. "Ямочного" ремонта, который проводит эксплуатирующая организация АО "АСАДО", недостаточно. Ремонт необходим на участке протяженностью 5,78 км от ул. Ташкентской до Волжского шоссе. Кроме того, в районе пересечения с ул. Арена 2018 с правой стороны по направлению "из города" со стороны стадиона "Самара Арена" прошлой весной образовалась просадка грунта диаметром около 6 м. Она временно устранена, но здесь также нужен капитальный ремонт.

Вячеслав Федорищев поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергею Карпову организовать ремонт дороги и проблемного участка. Как доложил руководитель ведомства, работы стартуют с началом сезона в текущем году. Предусмотрено восстановить дорожное покрытие, тротуары, укрепить обочины, нанести разметку, устранить провал на перекрестке с восстановлением элементов ливневой канализации. "Основной ход восстановим летом достаточно быстро, а это место с провалом до конца сезона сделаем", - отметил Сергей Карпов. Также в планах - привести в порядок остановочные пункты.

Губернатор обратил особое внимание министра на необходимость информирования жителей о работах на данном участке. "Сделайте так, чтобы все знали, как работы ведутся, учитывали это при своем движении и знали точно, что в этом сезоне вопрос решим", - обратился он к Сергею Карпову.



