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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на ул. Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан. Жительницы Самары Марина Петряева и Анна Криволапова обратились к главе региона с вопросом о ремонте дороги на ул. Демократической.

Фото: Светлана Осьмачкина, пресс-служба Правительства Самарской области

Это региональная дорога с четырехполосным движением высокой интенсивности. Она остро нуждается в полноценном ремонте дорожного полотна. "Ямочного" ремонта, который проводит эксплуатирующая организация АО "АСАДО", недостаточно. Ремонт необходим на участке протяженностью 5,78 км от ул. Ташкентской до Волжского шоссе. Кроме того, в районе пересечения с ул. Арена 2018 с правой стороны по направлению "из города" со стороны стадиона "Самара Арена" прошлой весной образовалась просадка грунта диаметром около 6 м. Она временно устранена, но здесь также нужен капитальный ремонт.

Вячеслав Федорищев поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергею Карпову организовать ремонт дороги и проблемного участка. Как доложил руководитель ведомства, работы стартуют с началом сезона в текущем году. Предусмотрено восстановить дорожное покрытие, тротуары, укрепить обочины, нанести разметку, устранить провал на перекрестке с восстановлением элементов ливневой канализации. "Основной ход восстановим летом достаточно быстро, а это место с провалом до конца сезона сделаем", - отметил Сергей Карпов. Также в планах - привести в порядок остановочные пункты.

Губернатор обратил особое внимание министра на необходимость информирования жителей о работах на данном участке. "Сделайте так, чтобы все знали, как работы ведутся, учитывали это при своем движении и знали точно, что в этом сезоне вопрос решим", - обратился он к Сергею Карпову.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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