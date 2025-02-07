Вячеслав Федорищев: в школах Самарской области откроем 100 инженерных классов

В пятницу, 7 февраля, в преддверии Дня российской науки губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева и ознакомился с деятельностью Производственного центра аддитивных технологий. Он осмотрел лаборатории центра, оборудование, учебные и научные образцы, пообщался со студентами.

Важнейшая задача Производственного центра аддитивных технологий (ПЦАТ) - разработка технологий 3D-печати из отечественных материалов, а также опережающая подготовка высококвалифицированных инженеров аддитивного производства для предприятий Самарской области и крупнейших энергетических компаний Приволжского федерального округа. Его деятельность должна способствовать развитию и коммерциализации высокотехнологичных направлений в цепочке "подготовка кадров - наука - производство". Работа центра ориентирована на потребности реального сектора экономики.

"Центр на данный момент оснащен отечественным (в большей степени) оборудованием, работающим по технологии селективного лазерного сплавления. Сейчас эта технология наиболее востребованна, потому что позволяет изготавливать детали сложной формы в кратчайшие сроки. Детали, которые мы изготавливаем по данной технологии в интересах индустриальных партнеров, применяются в аэрокосмической, ракетно-космической и других отраслях", - пояснил директор ПЦАТ Вячеслав Алексеев и представил главе региона текущие проекты.

Он добавил, что на сегодня отработаны технологии производства деталей из алюминия, нержавеющих, титановых, жаропрочных сплавов. "Предприятия видят перспективы развития аддитивных технологий, так как их использование позволяет существенно сократить сроки и стоимость производства деталей", - пояснил он.

В центре работают студенты и выпускники Самарского университета им. Королева, в рамках обучения они получают опыт в лабораториях, проходят программы повышения квалификации по аддитивным технологиям на базе университета.

В 2024 г. на оборудовании ПЦАТ были изготовлены детали для опытного образца малоразмерной газотурбинной установки для нужд распределенной энергетики. По словам инженера-конструктора Инжинирингового центра Самарского университета Евгения Злобина, который представил губернатору малоразмерные двигатели, в этом году в планах - запустить их в мелкосерийное производство и локализовать полностью весь цикл.

"У вас должна быть большая связка с предприятиями, - акцентировал внимание Вячеслав Федорищев. - Наша задача здесь - создать такие региональные инструменты, чтобы у вас было понимание и возможность, если вы захотите, разработав полезную для промышленности вещь, самим стать технологическими предпринимателями. У вас будет и методическая, юридическая поддержка, будет больше возможностей, финансовая свобода не замыкаться в рамках госзаданий, иных задач в университете".

Общаясь со студентами - участниками образовательного проекта целевого обучения "Крылья Ростеха", губернатор принял решение поддержать ряд их инициатив.

Как рассказал Иван Сергеев, студент Института двигателей и энергетических установок Самарского университета им. Королева, многие участники "Крыльев Ростеха" служат наставниками профориентационного проекта, который с 2022 г. реализует ПАО "ОДК-Кузнецов", проводят занятия по 3D-моделированию, аддтитивным технологиям, 3D-печати.

"По сути, мы популяризируем данную профессию среди учащихся. Это достаточно актуальный вопрос для привлечения инженерных кадров", - пояснил он. По словам Ивана, сейчас в проекте участвуют 23 образовательные организации, и ребятам хотелось бы расширить проект.

Кроме того, студенты обратили внимание губернатора на то, что для преподавания в специализированных классах по беспилотным авиационным системам, которые открыты в ряде школ, нужны современные актуальные методические материалы, и предложили свою помощь в их разработке.

"Мы становимся одним из центров по беспилотию в России. Не только по разработке и производству, но еще и по внедрению, поэтому специалисты, методисты-преподаватели необходимы. Запустим в Самарской области региональную программу "Российские технологии" - 100 инженерных классов, в которых будут учить 3D-принтингу, моделированию, всему, что связано со сферой аддитивных технологий и БПЛА", - принял решение глава региона.

Особую актуальность это решение имеет для реализации задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, по обеспечению инженерными кадрами приоритетных направлений научно-технологического развития, по которым запускаются новые национальные проекты технологического лидерства. Этот вопрос обсуждался 6 февраля на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию, которое провел глава государства. "Цель поставлена предельно конкретно: в области технологического развития Россия должна быть конкурентоспособна по ключевым направлениям. Для этого нам нужны специалисты, способные генерировать уникальные решения, в том числе для новых, только формирующихся индустрий, готовые использовать передовые методы проектирования и конструирования", - подчеркнул президент в ходе заседания.

Также студенты обсудили с Вячеславом Федорищевым и ряд других вопросов, таких как усиление маршрутов общественного транспорта по направлению от университета до "ОДК-Кузнецов", благоустройство призаводской территории на ул. Сергея Лазо, решение жилищного вопроса для молодых специалистов и преподавателей, пополнение коллекции музея двигателей в Самарском университете.