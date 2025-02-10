Губернатор Вячеслав Федорищев вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль в честь 80-летия Победы

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." ветерану Александру Владимировичу Любимову.

В 2025 г. страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В ознаменование события Указом Президента РФ Владимира Путина учреждена юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

Медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В Самарской области первым из рук губернатора награду получил участник Великой Отечественной войны Александр Владимирович Любимов.

"По поручению президента страны вручил награду нашему дорогому ветерану. Почетная миссия побывать у Александра Владимировича в гостях. Для нас ветераны, участники Великой Отечественной войны — пример героизма и самоотверженности, истинного патриотизма. Александр Владимирович рассказал свою героическую историю, истории товарищей. Пригласил ветерана на Парад Победы", — поделился глава региона.

В июле 1942 г. Александр Владимирович был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. По окончании Харьковского Краснознаменного военного училища химической защиты он был отправлен на Карельский фронт. Принимал участие в Выборгско-Петрозаводской операции, а после со своим подразделением был отправлен на 3-й Украинский фронт, участвовал в боях на территории Румынии, Венгрии и Австрии. День Победы Александр Владимирович Любимов встретил в городе Винер-Нойштадт.

Осенью 2024 года ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей.

"Я очень благодарен этой большой награде и по старой привычке, так как я все-таки в душе остался военным человеком, служу России!", — сказал Александр Владимирович.

Всего в Самарском регионе медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." удостоены 4772 человека.

Руководитель области неоднократно подчеркивал: забота о ветеранах — это ежедневная, постоянная работа областного правительства. По решению Вячеслава Федорищева в честь 80-летия Победы участники и инвалиды ВОВ получат разовую выплату в размере 1 млн рублей. Также формируется региональный комплексный план поддержки ветеранов, включая оказание усиленной медицинской помощи.