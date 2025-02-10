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Губернатор Вячеслав Федорищев вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль в честь 80-летия Победы

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." ветерану Александру Владимировичу Любимову.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

В 2025 г. страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В ознаменование события Указом Президента РФ Владимира Путина учреждена юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

Медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В Самарской области первым из рук губернатора награду получил участник Великой Отечественной войны Александр Владимирович Любимов.

"По поручению президента страны вручил награду нашему дорогому ветерану. Почетная миссия побывать у Александра Владимировича в гостях. Для нас ветераны, участники Великой Отечественной войны — пример героизма и самоотверженности, истинного патриотизма. Александр Владимирович рассказал свою героическую историю, истории товарищей. Пригласил ветерана на Парад Победы", — поделился глава региона.

В июле 1942 г. Александр Владимирович был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. По окончании Харьковского Краснознаменного военного училища химической защиты он был отправлен на Карельский фронт. Принимал участие в Выборгско-Петрозаводской операции, а после со своим подразделением был отправлен на 3-й Украинский фронт, участвовал в боях на территории Румынии, Венгрии и Австрии. День Победы Александр Владимирович Любимов встретил в городе Винер-Нойштадт.
Осенью 2024 года ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей.

"Я очень благодарен этой большой награде и по старой привычке, так как я все-таки в душе остался военным человеком, служу России!", — сказал Александр Владимирович.

Всего в Самарском регионе медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." удостоены 4772 человека.

Руководитель области неоднократно подчеркивал: забота о ветеранах — это ежедневная, постоянная работа областного правительства. По решению Вячеслава Федорищева в честь 80-летия Победы участники и инвалиды ВОВ получат разовую выплату в размере 1 млн рублей. Также формируется региональный комплексный план поддержки ветеранов, включая оказание усиленной медицинской помощи.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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