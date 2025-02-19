"Россети" направят 8,8 млрд руб. на развитие электросетей Самарской области

В среду, 19 февраля, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева и генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина. Стороны обсудили инвестиционные проекты, а также ход реализации подписанного ранее регуляторного соглашения. Группа "Россети" сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти.

"Стратегическое партнерство компании и правительства Самарской области укрепляется, благодаря чему в регионе повышается эффективность поставки энергоресурса. Дочернее предприятие компании, ПАО "Россети Волга", в Самарской области представлено филиалом "Самарские распределительные сети". С 1 января он функционирует в статусе системообразующей территориальной сетевой организации. Это позволит усилить работу по консолидации энергообъектов в регионе и решению проблемы бесхозяйных сетей", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Самарская область исторически является одним из главных индустриальных центров Поволжья, а в последние годы также уделяет большое внимание развитию логистической инфраструктуры, созданию возможностей для роста инновационного бизнеса. Ключевым фактором при решении этих задач является надежное электроснабжение. В 2025 г. Группа "Россети" реализует в области масштабную инвестиционную программу объемом более 8,8 млрд руб.", — отметил Андрей Рюмин.

В числе ключевых проектов 2025–2026 гг. — модернизация сетей для электроснабжения новых жилых микрорайонов и промышленных потребителей на севере Самары, строительство питающего центра 110 кВ для особой экономической зоны "Тольятти". На перспективу планируется реконструкция энергообъектов в других крупных городах, включая Кинель и Сызрань.

В ходе встречи обсудили также планы работы дочерней компании "Россети Волга", подготовку к следующему отопительному сезону, программу технического обслуживания и ремонта сетей.