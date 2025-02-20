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Губернатор Власть и политика

Александр Козлов и Вячеслав Федорищев обсудили завершение строительства очистных сооружений

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 февраля, в Самарской области работает федеральная делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым.

Фото: пресс-служба губернатора

Совместно с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым Александр Козлов осмотрел работу очистных сооружений региона и обсудил ключевые вопросы: завершение строительно-монтажных работ на очистных сооружениях по федеральному проекту "Оздоровление Волги", а также достижение показателей нормативного сброса сточных вод находятся под постоянным контролем регионального правительства.

Недавно руководитель области Вячеслав Федорищев докладывал заместителю председателя правительства Дмитрию Патрушеву о ситуации с недостроенными очистными сооружениями в регионе. Именно он поручил провести разбор ситуации здесь, "на земле".

"У нас все есть для того, чтобы работу завершить и перед жителями быть честными, чтобы действительно, не на словах и не на бумаге, обеспечивать повышение качества экологии", - отметил Вячеслав Федорищев.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов и глава региона Вячеслав Федорищев побывали на полигоне ООО "Экология-Сервис"; осмотрели канализационные очистные сооружения Новокуйбышевска; сооружения доочистки, реконструкции комплекса биологической доочистки ГОКС Самара.

Также состоялось совещание Александра Козлова с Вячеславом Федорищевым с участием депутатов Госдумы, сенаторов, Росприроднадзора, Минстроя РФ, Генеральной прокуратуры по вопросам очистных сооружений в Самарской области и завершения их строительства.

"Федеральное финансирование Самарской области мы выделяли на строительство 18 очистных сооружений. Объекты полагалось построить и ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Это была, безусловно, амбициозная, но вполне реальная задача. И регион с ней почти справился: построены и работают 13 очистных. По пяти объектам произошли задержки. Сейчас помогаем региону справиться с возникшими сложностями, чтобы все очистные заработали как можно скорее. Кроме того, специалисты Росприроднадзора продолжают проверять все объекты на нормативы очистки воды. Важно ведь не само построенное сооружение, а то, чтобы оно справлялось со своей задачей - не пропускало в Волгу загрязненные стоки", - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

"Действительно, в начале национального проекта было заявлено 18 объектов в Самарской области. Летом прошлого года мы зафиксировали, что по 10 из них есть риски неввода. Пять мы успели устранить до конца прошлого года, когда закончилось действие нацпроекта, а пять у нас ушли в этот год. Два сложных объекта, один из них мы сегодня посещали. Сложность связана не с технологической стороной (здесь на самом деле решение понятно), а с отсутствием должной проработки того, кто туда отдает стоки. Многие предприятия, которые их отдают, могли бы иметь свои собственные очистные сооружения. Важно не просто построить очистные, но надо, чтобы они еще и воду чистую сбрасывали. С этим разберемся, а три объекта, которые уже сейчас фактически созданы, мы вводим уже весной - пусконаладка завершается", - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

Глава региона подчеркнул, что для достижения целей национального проекта "Экологическое благополучие" будут приложены все возможные организационные и финансовые ресурсы. Он отметил, что за последние восемь месяцев ситуация заметно улучшена. В Жигулевске, в Нефтегорске и Безенчуке объекты запустятся весной. Еще по двум объектам - в Новокуйбышевске и Сызрани - сменили подрядчика, здесь готовность более 90%. Определили новые сроки их ввода - к сентябрю. Также регион будет активное участвовать в новом федеральном проекте "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие".

"В отношении предприятий, которые по госзаказу недобросовестно себя ведут, обычно наступает административная и уголовная ответственность. Собственно, что и случилось с подрядчиком, осуществлявшим строительство двух объектов, которые мы сегодня посетили в Новокуйбышевске и Сызрани. Он находится под следствием, а объекты завершим мы нашей региональной государственной компанией до конца августа", - сообщил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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