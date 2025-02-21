В преддверии Дня защитника Отечества Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области

В пятницу, 21 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды Российской Федерации, Самарской области жителям региона. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня защитника Отечества.

"Этот праздник мы встречаем в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, в первую очередь я обращаюсь к тем, кому мы обязаны нашей победой, нашей Великой Победой. Сердечно благодарим вас, дорогие ветераны, за все, что вы сделали для страны, для будущих поколений. Мы гордимся вами и всегда будем помнить о том, через какие испытания вы прошли. Сегодня, равняясь на вас, наши герои, участники специальной военной операции, бесстрашно идут вперед и побеждают", — обратился к собравшимся глава региона.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес участников специальной военной операции — героев, на чью долю выпала особая миссия — защищать нашу родину.

Вячеслав Федорищев передал высокие награды родным погибших бойцов. За самоотверженность, проявленную при исполнении долга, орденом Мужества посмертно награждены младший сержант Виталий Ашихмин, ефрейтор Денис Волкодаев, сержант Дмитрий Козлов, младший сержант Олег Колесников.

"Они до конца выполняли свой долг, заслужив нашу безмерную благодарность. Каждый из них — настоящий мужчина, гражданин и патриот. И то, что 2025 год объявлен главой государства Годом защитника Отечества, свидетельствует о глубочайшем уважении к нашим воинам. Наш долг — помнить о каждом, чтить память о подвиге, который они совершили", — сказал губернатор.

Участники церемонии почтили память героев минутой молчания.

Глава региона выразил признательность ветеранам Великой Отечественной войны за вклад в Великую Победу и послевоенное восстановление страны.

В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне Вячеслав Федорищев вручил юбилейные медали самарским ветеранам — Тимофею Яковлевичу Наумову, Льву Семеновичу Онуфриеву, Николаю Яковлевичу Фомину.

Тимофей Яковлевич вместе со своим авиаполком воевал в Белоруссии, Польше и дошел до Берлина. Будучи механиком, он обслуживал легендарный штурмовик Ил-2. Лев Семенович принимал участие в операции "Багратион" в составе зенитного артполка, освобождал от немецко-фашистских захватчиков Польшу, Пруссию, Кенигсберг. Николай Яковлевич со своей ротой связи воевал под Москвой, в Белоруссии, Польше и закончил войну в поверженном Берлине.

"Низкий вам поклон. Своим примером вы вдохновляете участников специальной военной операции, тружеников тыла на преданное служение отчизне, зовете на труд и на подвиг во имя величия и процветания России, — подчеркнул губернатор. — Сегодня ваши внуки и правнуки достойно продолжают начатое вами дело. И в этом отчетливо прослеживается преемственность поколений, завещанная вами любовь к родине".

Юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." учреждена указом президента РФ Владимира Путина. Ею награждаются ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Также на церемонии чествовали работников промышленных предприятий, общественных организаций, волонтерских и ветеранских движений.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени был награжден генеральный директор АО "ТЯЖМАШ" Роман Ларионов. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены: Александр Богатов — заместитель директора по режиму, безопасности и управлению персоналом ФКП "Самарский завод "Коммунар", Ольга Ермохина — сборщик зарядов ФКП "Самарский завод "Коммунар", Сергей Макаренко — токарь АО "Авиаагрегат", Ирек Мухаметов — слесарь электромонтажник сборочно-сварочного цеха АО "ТЯЖМАШ", Сергей Первушкин — заместитель председателя правления СРО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций", Вячеслав Попов — токарь АО "Авиаагрегат", Сергей Пугин — наладчик фрезерных станков с программным управлением АО "Авиаагрегат", Александр Филиппов — слесарь по сборке металлоконструкций АО "ТЯЖМАШ".

В ходе церемонии Вячеслав Федорищев также вручил награды жителям Самарской области, которые были удостоены Благодарности президента РФ, почетного знака губернатора Самарской области "За заслуги в развитии ветеранского движения", почетного знака губернатора Самарской области "За служение людям", почетного знака губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным Силам РФ", памятного знака "В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года".