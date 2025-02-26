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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел совещание по инвестклимату

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по улучшению инвестиционного климата в регионе. В нем приняли участие члены регионального правительства и представители бизнеса.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Создание лучших условий для предпринимателей и инвесторов является важнейшей задачей для дальнейшего развития региона. В основе этой большой системной работы лежат показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

В Самарской области увеличиваются темпы роста инвестиций. За январь-сентябрь 2024 г. инвестиции в основной капитал достигли 317,1 млрд руб., что на 25,7 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2023 года.

На совещании рассмотрели, как организована работа, прежде всего по проблемным направлениям, связанным с получением разрешительной документации в сфере градостроительства, подключением к инженерным сетям, качеством дорожной инфраструктуры, телекоммуникационных услуг, оценкой бизнесом процедур контрольно-надзорной деятельности.

"Мы впервые таким большим кругом обсудили состояние дел в этой сфере. Сфера всеобъемлющая. У всех здесь присутствующих есть очень большой пласт совместной работы с нами. Мы должны определить для себя четкое целеполагание и достаточно быстро к нему идти. Некоторые реформы мы уже запустили, например, по градостроительной политике, забрали полномочия с муниципального органа на регион. Это первый шаг. Но нам предстоит сделать еще многое, чтобы оказание этих услуг стало правильным и удобным".

Глава региона поставил задачу врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову - создать и курировать проектный офис для решения многих задач по развитию региона. К этой работе по поручению губернатора будет подключен также заместитель председателя правительства Самарской области - министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.

"Мне чего не хватает здесь: я не вижу с нашей стороны, со стороны региона такой целенаправленной работы по системному претворению в жизнь изменений, которые назрели. Нужны максимально удобные для бизнеса ориентиры. Нам нужен проектный офис, очень простой, короткий и понятный.  Цели мы себе ставим амбициозные. Сделайте пустографку, я вам поставлю цели по каждому из направлений.

Проектный офис организуйте внешний, то есть не на базе минэка, не на базе какого-то из ведомств, а просто внешний проектный офис по многим изменениям, он будет не только про инвестклимат, он будет по многим изменениям", - уточнил Вячеслав Федорищев.

Три месяца проектный офис будет работать в пилотном режиме, а в июне, когда выйдет рейтинг, губернатор поручил провести оценку и посмотреть, как отлажена работа. "Три месяца достаточно, чтобы понять, работает конструкция или нет", - подчеркнул глава региона.

"Я специально собрал вас сегодня - посмотреть, где мы находимся. Объективная оценка - неудовлетворительная. Необходимо менять многих подходы", - подытожил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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