Вячеслав Федорищев провел совещание по инвестклимату

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по улучшению инвестиционного климата в регионе. В нем приняли участие члены регионального правительства и представители бизнеса.

Создание лучших условий для предпринимателей и инвесторов является важнейшей задачей для дальнейшего развития региона. В основе этой большой системной работы лежат показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

В Самарской области увеличиваются темпы роста инвестиций. За январь-сентябрь 2024 г. инвестиции в основной капитал достигли 317,1 млрд руб., что на 25,7 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2023 года.

На совещании рассмотрели, как организована работа, прежде всего по проблемным направлениям, связанным с получением разрешительной документации в сфере градостроительства, подключением к инженерным сетям, качеством дорожной инфраструктуры, телекоммуникационных услуг, оценкой бизнесом процедур контрольно-надзорной деятельности.

"Мы впервые таким большим кругом обсудили состояние дел в этой сфере. Сфера всеобъемлющая. У всех здесь присутствующих есть очень большой пласт совместной работы с нами. Мы должны определить для себя четкое целеполагание и достаточно быстро к нему идти. Некоторые реформы мы уже запустили, например, по градостроительной политике, забрали полномочия с муниципального органа на регион. Это первый шаг. Но нам предстоит сделать еще многое, чтобы оказание этих услуг стало правильным и удобным".

Глава региона поставил задачу врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову - создать и курировать проектный офис для решения многих задач по развитию региона. К этой работе по поручению губернатора будет подключен также заместитель председателя правительства Самарской области - министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.

"Мне чего не хватает здесь: я не вижу с нашей стороны, со стороны региона такой целенаправленной работы по системному претворению в жизнь изменений, которые назрели. Нужны максимально удобные для бизнеса ориентиры. Нам нужен проектный офис, очень простой, короткий и понятный. Цели мы себе ставим амбициозные. Сделайте пустографку, я вам поставлю цели по каждому из направлений.

Проектный офис организуйте внешний, то есть не на базе минэка, не на базе какого-то из ведомств, а просто внешний проектный офис по многим изменениям, он будет не только про инвестклимат, он будет по многим изменениям", - уточнил Вячеслав Федорищев.

Три месяца проектный офис будет работать в пилотном режиме, а в июне, когда выйдет рейтинг, губернатор поручил провести оценку и посмотреть, как отлажена работа. "Три месяца достаточно, чтобы понять, работает конструкция или нет", - подчеркнул глава региона.

"Я специально собрал вас сегодня - посмотреть, где мы находимся. Объективная оценка - неудовлетворительная. Необходимо менять многих подходы", - подытожил Вячеслав Федорищев.