По решению Вячеслава Федорищева участникам и инвалидам Великой Отечественной войны перечислят по одному миллиону рублей

С апреля 2025 года в Самарской области будет предоставляться единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Самарской области, в связи с празднованием 80-й годовщины Победы. По решению губернатора Вячеслава Федорищева к юбилею Победы участники и инвалиды ВОВ получат единовременную выплату по 1 миллиону рублей, отдельные категории граждан — по 80 тысяч рублей.
Руководитель области неоднократно подчеркивал, что забота о ветеранах — это ежедневная, постоянная работа областного правительства.
"Ветераны Великой Отечественной войны — пример героизма и самоотверженности, истинного патриотизма для нас и всех будущих поколений. Стараемся каждого окружить заботой. Ранее принял решение в честь 80-летия Победы участникам и инвалидам ВОВ сделать разовую выплату — 1 миллион рублей. К уже существующим федеральным и региональным мерам поддержки (а их около 40) дополнительно формируем комплексный план помощи ветеранам, включая усиленное медицинское сопровождение", — ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев.
Среди тех, кто к юбилею Победы получит ЕДВ в размере 80 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников ВОВ, а также военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в годы ВОВ.
В соответствии с постановлением губернатора № 97 ЕДВ будет предоставляться в беззаявительном порядке министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области на основании сведений, имеющихся в информационной базе министерства. При отсутствии сведений о получателе в информационной системе предусмотрена возможность обратиться за выплатой в управление социальной защиты по месту жительства.
В документе также определены условия, при которых данную выплату могут получить члены семьи или наследники участников и инвалидов ВОВ.
Ознакомиться с документом можно на сайте правительства Самарской области в разделе "Официальное опубликованные документы".
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.