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Губернатор Власть и политика

По решению Вячеслава Федорищева участникам и инвалидам Великой Отечественной войны перечислят по одному миллиону рублей

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С апреля 2025 года в Самарской области будет предоставляться единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Самарской области, в связи с празднованием 80-й годовщины Победы. По решению губернатора Вячеслава Федорищева к юбилею Победы участники и инвалиды ВОВ получат единовременную выплату по 1 миллиону рублей, отдельные категории граждан — по 80 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Руководитель области неоднократно подчеркивал, что забота о ветеранах — это ежедневная, постоянная работа областного правительства.

"Ветераны Великой Отечественной войны — пример героизма и самоотверженности, истинного патриотизма для нас и всех будущих поколений. Стараемся каждого окружить заботой. Ранее принял решение в честь 80-летия Победы участникам и инвалидам ВОВ сделать разовую выплату — 1 миллион рублей. К уже существующим федеральным и региональным мерам поддержки (а их около 40) дополнительно формируем комплексный план помощи ветеранам, включая усиленное медицинское сопровождение", — ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев.

Среди тех, кто к юбилею Победы получит ЕДВ в размере 80 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников ВОВ, а также военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в годы ВОВ.

В соответствии с постановлением губернатора № 97 ЕДВ будет предоставляться в беззаявительном порядке министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области на основании сведений, имеющихся в информационной базе министерства. При отсутствии сведений о получателе в информационной системе предусмотрена возможность обратиться за выплатой в управление социальной защиты по месту жительства.

В документе также определены условия, при которых данную выплату могут получить члены семьи или наследники участников и инвалидов ВОВ.

Ознакомиться с документом можно на сайте правительства Самарской области в разделе "Официальное опубликованные документы".

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