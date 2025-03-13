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Вячеслав Федорищев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке "Транспорта будущего" в Тольятти Телеграм-канал губернатора Самарской области восстановили Вячеслав Федорищев обсудил лучшие практики региона с участниками "Школы мэров" "Все в штатном режиме": Вячеслав Федорищев прокомментировал атаку БПЛА на Самарскую область Делегация Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке "Транспорта будущего" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 марта, с рабочим визитом в Самарскую область прибыла делегация политической партии ЛДПР во главе с ее председателем, главой фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания РФ Леонидом Слуцким.

Фото: Иван Макеев

Вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в Тольятти они посетили научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара" на территории компании "Транспорт будущего", ознакомились с производственными мощностями площадки и продукцией, обсудили вопросы развития отрасли, которые необходимо урегулировать на законодательном уровне.

В ходе знакомства с предприятием Леонид Слуцкий высоко оценил созданные условия труда и растущее число рабочих мест.

"ЛДПР вносит предложение открыть центры профориентации  для участников СВО на базе крупных российских предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты. ЛДПР регулярно поднимает вопросы трудоустройства участников и ветеранов СВО, получения ими новых востребованных на рынке труда профессий. Одной из самых быстрорастущих и развивающихся отраслей сегодня является отрасль беспилотных летательных систем. Мы убеждены в необходимости реализации образовательных программ всех уровней по тематике БПЛА. Мы думаем о будущем нашей страны и о тех, кто совсем скоро вернется с Победой домой. Многие из них могут и должны быть трудоустроены именно в отрасли беспилотных авиационных систем. Компетенции в области беспилотников будут необходимы в аграрном секторе, мониторинге лесных пожаров, различных форматах доставки грузов и многих других сферах. Наша партия уверена, те, кто сегодня решил посвятить свой профессиональный путь беспилотным технологиям, всегда будет востребован на рынке труда! Предприятие "Транспорт Будущего" — это действительно уникальное производство. Хочу поблагодарить губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за то, что способствует развитию этого предприятия. Оно с каждым месяцем становится все более продуктивным, здесь создаются новые рабочие места. Мы с коллегами также будем всячески содействовать развитию предприятия", — сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как отметил Вячеслав Федорищев, искусственный интеллект, цифровые двойники, системы контроля неба, новые материалы — все эти новые практики будут отрабатываться на площадке в Тольятти.

"Это уже случилось и это основа для дальнейшего производственного и научного развития", — подчеркнул он.

Работа по развитию НПЦ БАС "Самара" ведется в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, в конце января текущего года глава государства провел на тольяттинской площадке совещание по развитию беспилотной авиации, в ходе которого обсуждался комплекс мер, направленных на развитие отечественной гражданской отрасли БАС. Президент подчеркнул: к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере БАС.

НПЦ в Тольятти стал первым региональным центром, который запустил производственные линии, авиационный учебный центр, летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, привлек резидентов и начал полноценную работу. Компания выпускает в том числе аппараты для сельского хозяйства, логистики, мониторинга и иных направлений — массой более 30 кг и массой менее 30 кг. Дополнительно на собственных промышленных активах разворачивает выпуск отечественных комплектующих — винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров, шасси, литий-ионных аккумуляторных батарей и других, сейчас работают 11 производственных линий.

Большой запрос на БАС существует в аграрном секторе, секторе логистики, мониторинга. По словам генерального директора ООО "Транспорт будущего" Юрия Козаренко, только в этом году будет выпущено порядка 5 тысяч тяжелых беспилотников, и это превышает показатель, предусмотренный в нацпроекте по БАС до 2030 года:

"Но мы этим не гордимся, мы говорим: это работа, — отметил он. — Новой отрасли уделяется большое внимание, она динамична, развивается очень быстро. Поэтому сегодняшний визит мы воспринимаем аналогично: это большая рабочая повестка, по итогам которой должно быть принято максимальное количество решений для отрасли и нас".

В рамках визита делегации партии ЛДПР в Самарскую область также запланировано обсуждение ряда вопросов в сфере миграционной политики, ЖКХ и других.

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Последние комментарии

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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