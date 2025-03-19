Вячеслав Федорищев провел совещание по подготовке региона к весеннему паводку и пожароопасному периоду

В среду, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по подготовке региона к прохождению паводка и пожароопасного периода. В нем приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин и первый вице-губернатор-председатель правительства Михаил Смирнов.

18 и 19 марта в Самарской области проходят всероссийские командно-штабные учения по паводкам и пожарам. Как доложил Сергей Аникин, совместно с региональными властями и муниципалитетами отрабатываются практические действий по ликвидации возможных последствий половодья и природных пожаров. Так, в поселке Сухая Вязовка Волжского района состоялась тренировка по ликвидации последствий условного паводка. Были отработаны действия по спасению людей в зоне подтопления, развернут пункт временного размещения, обеспечено оповещение и эвакуация населения. На месте условной чрезвычайной ситуации оперативно работали спасатели, сотрудники МВД, медики и инженерные службы. Была задействована техника для ликвидации последствий паводка. Все службы успешно справляются с поставленными задачами.

"На данный момент подтоплены два низководных моста — в селе Полудни Кинель-Черкасского района и в селе Мосты Пестравского района. Жизнедеятельность там не нарушена, меры приняты, — сообщил начальник ГУ МСЧ России по Самарской области. — Получили прогноз по паводку. В зоне наибольшего риска находится 33 населенных пункта. Созданы 42 модели развития паводка, которые довели до всех муниципалитетов, направили план по проведению превентивных мероприятий. По региону обстановка стабильная, держим ситуацию на контроле".

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее поручал внимательно проанализировать ситуацию по тем территориям, которые больше всего пострадали от паводка в прошлом году, а руководителям всех муниципалитетов подготовить план действия в паводковый период, заранее принять необходимые меры. По решению главы региона предусмотрено финансирование муниципалитетов на подготовку к паводку.

Как доложил первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, сейчас в зоне паводковой опасности находится 900 домов, где проживает 2500 жителей. Проведен облет территорий, приняты решения по заблаговременной организации лодочных переправ и мест размещения населения в случае эвакуации, проведению аварийно-спасательных работ.

"Оперативно реагируйте на информацию МЧС, принимайте необходимые решения", — поручил губернатор Михаилу Смирнову.

В ходе совещания также обсуждался вопрос подготовку региона к пожароопасному периоду.

18 марта в МЧС России под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева прошло всероссийское селекторное совещание по готовности к сезонным рискам. Для отработки практических действий по ликвидации возможных последствий половодья и природных пожаров в регионах проводятся командно-штабные учения. Дмитрий Патрушев поручил Минприроды и МЧС совместно с регионами на еженедельной основе контролировать ситуацию. Регулярно будут проводиться заседания штаба с участием вице-премьера.