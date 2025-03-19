Губернатор Вячеслав Федорищев и новый глава Тольятти Илья Сухих обсудили приоритеты развития города

В среду, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой города Тольятти Ильей Сухих на площадке ООО "Транспорт будущего".

Отметим, накануне, 18 марта, за избрание Ильи Сухих новым градоначальником депутатский корпус Думы г. о. Тольятти проголосовал единогласно. Ранее он несколько месяцев исполнял обязанности мэра Тольятти.

Губернатор поздравил руководителя города со вступлением в должность и подчеркнул значимость задач, стоящих перед муниципалитетом.

"Тольятти — город с большой историей, большими планами. Знаю, что Вы уже успели погрузиться во все сферы, принимали правильные решения, чтобы 2025-й год прошел под знаком модернизации и обновления, — сказал Вячеслав Федорищев. — Перед нами стоит большой объем задач в рамках национальных проектов. Особое внимание нужно уделить ремонту региональных и муниципальных дорог — это один из ключевых приоритетов".

Илья Сухих поблагодарил за доверие и рассказал о первоочередных планах.

"Сейчас идет формирование команды, которая будет работать над реализацией задач, поставленных президентом страны и региональным правительством. Одной из ключевых задач является выполнение национальных проектов, включая ремонт дорог. В рамках дорожного фонда в 2025 г. на эти цели выделено более 2 млрд руб., что на 200 млн руб. больше, чем в прошлом году", — поделился глава города.

Также запланировано и обновление общественного транспорта. По словам Ильи Сухих, парк техники пополнится 32 новыми автобусами большого класса вместимости и 27 троллейбусами, 19 из которых будут оснащены функцией автономного хода. Впервые системно будут проводиться работы по ремонту контактной сети троллейбусов. Кроме того, разрабатывается новая схема уличной дорожной сети, определяются оптимальные маршруты.

"Работа эта большая, планируем к концу года завершить. Но уже сейчас видим необходимость трех новых маршрутов, которые запустим в этом году", — пояснил мэр Тольятти.

На встрече особое внимание уделили развитию социальной инфраструктуры. Глава региона акцентировал внимание на завершении работ на объектах капитального строительства. "Объем капитального строительства остался достаточно большой с прошлого года. Его необходимо завершить, — заявил Вячеслав Федорищев. — У нас есть обязательство закончить строительство двух школ в Тольятти в этом году. Это непререкаемая задача, и я уверен, что вы справитесь".

"В этом году начнем строительство трех детских садов. Кроме того, мы ставим перед собой амбициозную цель — за два года полностью ликвидировать очередь на жилье для детей-сирот. Также усилим работу по предоставлению сертификатов молодым семьям. Нацелены на оказание помощи застройщикам, чтобы увеличить объем вводимого жилья", — добавил Илья Сухих.

Руководитель области поручил Илье Сухих максимально быть в контакте с жителями города.

"Тольятти — большой город и проблем здесь много буквально в каждом районе, каждом квартале. Поэтому прошу Вас максимально быть близко к людям. Сейчас весна, и важно контролировать ход строительных, ремонтных работ, приводить город в порядок после зимы. Буквально каждый день вместе с коллегами выезжайте на места, встречайтесь с жителями, анализируйте ситуацию и принимайте соответствующие хозяйственные решения", — заключил Вячеслав Федорищев.

Еще одной важной темой встречи стало развитие городского округа как центра развития беспилотных авиационных систем. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос внедрения в систему образования отрасли БАС.

"Самарская область, в частности Тольятти, становятся центром внедрения беспилотных технологий. Университеты, школы — все должно соответствовать этому направлению. Необходимо создавать классы беспилотных систем, налаживать кооперацию между ссузами, малыми инновационными предприятиями. Это важная и целенаправленная работа, которая требует вашего внимания", — отметил губернатор.