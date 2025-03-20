Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС

Сегодня, 20 марта, прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" в формате ВКС, под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В нем приняли участие: министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко, директор департамента цифрового развития министерства транспорта РФ Артем Юренков, директор департамента химической промышленности министерства промышленности и торговли РФ Артур Смирнов.

На заседании рассмотрели вопросы отраслевого развития промышленности — беспилотные системы и Национальный проект технологического лидерства "Биоэкономика".

"Мы приняли решение объединить производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем на базе компании "Транспорт будущего". Предлагаем сформировать Союз производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем. Планируем уже к апрелю свести все команды, которые занимаются и которые хотели бы в единой кооперации участвовать в тех задачах, которые стоят в национальном проекте", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Губернатор отметил, что Самарская область накопила серьезный опыт в вопросах производства и применения БАС, став центром развития отрасли в стране, а Союз позволит решать вопросы регулирования данной сферы, обмена опытом и продвижения инициатив на федеральном уровне.

Главными темами заседания стали: продвижение национального стандарта, расширение сферы гражданского применения беспилотников, финансовое обеспечение отрасли, решение кадровой проблемы, льготы для разработчиков и производителей.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов напомнил, что на недавней стратегической сессии Правительством в целом был одобрен предложенный Минпромторгом России нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики". Он добавил, что несмотря на отставание от мирового уровня в этом секторе, у нас есть дешевые сырьевые ресурсы, которые могут предоставить аграрный сектор и лесопромышленный комплекс.

"Есть наработки и десятки научных институтов в сфере генетики и микробного синтеза. Хорошие компетенции в связанных отраслях — химическом комплексе, пищепроме и фармацевтике", — отметил глава минромторга России.

Антон Алиханов добавил, что по всем 36-ти перспективным направлениям биоэкономики, которые были отобраны в качестве приоритетных, есть более двух сотен молодых амбициозных компаний, которые готовы включиться в кооперационные цепочки с крупными заинтересованными компаниями-потребителями. Он также отметил важность подключения господдержки по линии разных ведомств, как на федеральном, так и на региональном уровнях, и по всем этапам жизненного цикла — от разработки новых продуктов и субпродуктов до обеспечения промежуточного и конечного спроса.

"Также предстоит сформировать законодательную и нормативную базу, аналитику и статистический учет, научную и технологическую инфраструктуру, выстроить межотраслевые связи. То есть, с низкой базы поднять новый сектор экономики. И в конечном счете добиться достаточно высоких показателей, которые мы заложили в нацпроект. Сейчас завершаем финальные доработки, в том числе по предложениям Комиссии. Представим его на утверждение в установленный срок", — подчеркнул глава минпромторга России.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сказал: "Главная задача, которую мы сейчас решаем — это высокий уровень локализации всех типов БАС по широкой линейке весовых нагрузок. То же самое касается функциональных устройств и подвесов, которые определяют сферы применения беспилотников. Одновременно ведется работа по расширению инфраструктуры, полигонов и площадок для эксплуатации в пилотных регионах. Еще более важно, что с коллегами есть общее ви́дение по сложным вопросам расшивки регуляторных ограничений. В этом ключе уже разрабатываются решения для контроля позиционирования каждого летательного аппарата и организации допуска в воздушное пространство".

С основным докладом по теме развития БАС выступил генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко. Большое внимание он уделил работе и развитию сотрудничества со странами-партерами. Юрий Владимирович подчеркнул, что Самарская область готова делиться своим опытом и передовыми решениями в этой отрасли.