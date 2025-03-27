Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем войск национальной гвардии РФ

В четверг, 27 марта, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.

Он напомнил, что на протяжении всей своей истории ведомство с честью выполняло сложные и ответственные задачи по поддержанию конституционного порядка и обеспечению безопасности людей.

Сегодня подразделения Росгвардии, опираясь на верность присяге, лучшие традиции и опыт ветеранов, играют важнейшую роль в укреплении правопорядка, борьбе с преступностью, терроризмом и экстремистскими проявлениями как в Самарской области, так и в зоне проведения специальной военной операции.

"Самарских росгвардейцев всегда отличали такие качества, как отвага, мужество, патриотизм и войсковое братство. Уверен, что и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, вы будете достойно выполнять все поставленные перед вами служебно-боевые задачи", — сказал губернатор.

Вячеслав Федорищев добавил, что свой профессиональный праздник многие встречают на боевом посту, в готовности защитить граждан от преступных посягательств.

"Благодарю вас за самоотверженную службу, преданность Родине, высочайшую ответственность при выполнении своего долга. Региональное правительство и в дальнейшем будет оказывать вам всю необходимую помощь, уделяя особое внимание участникам СВО и их семьям. От всей души желаю вам здоровья, стабильности, благополучия, успехов в благородном служении нашей Отчизне!" — заключил он.