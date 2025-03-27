Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем войск национальной гвардии РФ

В четверг, 27 марта, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.
Он напомнил, что на протяжении всей своей истории ведомство с честью выполняло сложные и ответственные задачи по поддержанию конституционного порядка и обеспечению безопасности людей.
Сегодня подразделения Росгвардии, опираясь на верность присяге, лучшие традиции и опыт ветеранов, играют важнейшую роль в укреплении правопорядка, борьбе с преступностью, терроризмом и экстремистскими проявлениями как в Самарской области, так и в зоне проведения специальной военной операции.
"Самарских росгвардейцев всегда отличали такие качества, как отвага, мужество, патриотизм и войсковое братство. Уверен, что и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, вы будете достойно выполнять все поставленные перед вами служебно-боевые задачи", — сказал губернатор.
Вячеслав Федорищев добавил, что свой профессиональный праздник многие встречают на боевом посту, в готовности защитить граждан от преступных посягательств.
"Благодарю вас за самоотверженную службу, преданность Родине, высочайшую ответственность при выполнении своего долга. Региональное правительство и в дальнейшем будет оказывать вам всю необходимую помощь, уделяя особое внимание участникам СВО и их семьям. От всей души желаю вам здоровья, стабильности, благополучия, успехов в благородном служении нашей Отчизне!" — заключил он.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка