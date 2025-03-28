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"Мы растим профессионалов, готовых менять ИТ к лучшему": T1 делится опытом с будущими инженерами в МГТУ им. Баумана Бизнес выбирает цифровые рабочие места Билайн adtech внедряет ИИ-помощник для создания текстов таргетированных SMS-рассылок Авито подписал соглашение с правительством Мурманской области о сотрудничестве в различных сферах Злоумышленники нацелились на сайты компаний для обмана пользователей

ИТ Транспорт и связь

"Мы растим профессионалов, готовых менять ИТ к лучшему": T1 делится опытом с будущими инженерами в МГТУ им. Баумана

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Российская ИТ-отрасль остро нуждается в кадрах: эксперты оценивают дефицит в диапазоне от полумиллиона до миллиона человек, что серьезно обостряет конкуренцию за таланты. При этом растущая текучесть, особенно среди джунов, требует от работодателей новых подходов к удержанию сотрудников. Для T1 привлечение и развитие начинающих специалистов — стратегическая задача, которую компания решает комплексно. Например, холдинг организует встречи со студентами, где они узнают о реальных проектах, над которыми сегодня работают сотрудники.

Так, первый заместитель генерального директора Т1 Дмитрий Харитонов познакомил студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана с работой компании и перспективными направлениями развития ИТ-рынка — от разработки финтех-решений и искусственного интеллекта до облачных технологий.

На встрече Дмитрий Харитонов показал, как компания растит таланты, на примере многоступенчатой системы поддержки молодежи — еще со школьной скамьи. Так, студенты могут погрузиться в реальные проекты под руководством профессионалов компании на программах стажировок T1.Дебют и в ИТ-лагере T1, а тем, кто хочет быстро начать карьеру, стоит обратить внимание на Открытые школы — бесплатные интенсивы для джунов и мидлов.

Дмитрий рассказал о реальных кейсах Т1, которые уже стали частью повседневной жизни миллионов людей. Студенты узнали, что транспортный процессинг — это не просто мгновенная оплата проезда картой, а сложнейшая система, обрабатывающая миллионы транзакций единовременно и обеспечивающая бесперебойную работу транспорта. Другой пример — спутниковый мониторинг, используемый для оценки состояния труднодоступных залоговых объектов, что позволяет банкам повысить точность оценки имущества и оптимизировать управление активами. Снимки из космоса также помогают отслеживать состояние трубопроводов, выявлять лесные пожары и другие чрезвычайные ситуации. Помимо этого, студенты познакомились с решениями T1 в области оптимизации работы выездных сотрудников, автоматизации управления продажами авиабилетов и использования технологии блокчейн для борьбы с нелегальными операциями.

"Как выпускник Бауманки, я на собственном опыте убедился, что именно в студенческие годы формируется интерес к технологиям, определяющий дальнейший профессиональный путь. Поэтому в ИТ-холдинге T1, который охватывает весь спектр деятельности — от создания инфраструктуры до последующего сопровождения, мы стремимся найти и поддержать талантливых ребят, готовых к непрерывному обучению и прогрессу, поскольку именно эти люди будут формировать будущее нашей отрасли", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

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