В Самаре обсудили подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В четверг, 3 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного организационного комитета "Победа" с участием представителей областного правительства, Самарской губернской думы, министерств, ведомств, общественных организаций, а также глав муниципалитетов. Повестка была посвящена подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор подчеркнул символичность праздника в этом году, объявленном президентом РФ Владимиром Путиным Годом Защитника Отечества: "Это связывает подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и героев сегодняшнего дня — бойцов специальной военной операции. Проводя подготовку, мы должны в полной мере осознавать, какую большую ответственность мы несем перед нашими дорогими ветеранами и всеми жителями региона".

Как отметил глава региона, акцент должен быть сделан на пристальном и сердечном внимании ветеранам. Вячеслав Федорищев напомнил, что в дополнение к федеральным мерам поддержки — единовременным выплатам в размере 80 и 55 тысяч рублей, предусмотренным указом президента России, в Самарской области ввели единовременные региональные выплаты.

Так, 1 млн рублей — участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; выплата в размере 80 тысяч рублей — лицам, пережившим блокаду; труженикам тыла; бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны; военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев (последний военный призыв).

"Мы предусмотрели, чтобы региональные выплаты предоставлялись в беззаявительном порядке. Профильные службы должны провести эту работу до конца апреля", — обозначил задачу губернатор.

Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов доложил об основных аспектах подготовки к празднованию юбилея Великой Победы.

Региональные единовременные выплаты получат 5312 ветеранов ВОВ и приравненных к ним. Завершилось вручение юбилейных медалей, их получили 4423 ветерана.

В соответствии с поручением президента ведется работа по присвоению участникам войны званий почетных граждан муниципалитетов. В 13 муниципалитетах области соответствующая юридическая работа уже проведена, в остальных муниципальных образованиях, где есть фронтовики, ее планируется закончить к 10 апреля.

Учреждения здравоохранения организуют ежегодную углубленную диспансеризацию для ветеранов, в том числе на дому. На данный момент охват составляет 85%. В оказании адресной помощи ветеранам принимают участие волонтеры Победы, в мае ко Дню Победы актив Юнармии в муниципалитетах проведет мини-парады у мест проживания ветеранов.

Второе важное направление подготовки к празднованию 80-летия Победы — сохранение исторической памяти. По поручению губернатора в области организуются новые Вечные Огни, сейчас в работе 7 объектов. В Отрадном, поселке Рощинский Волжского района и Серноводске Сергиевского района Огни появятся впервые. А 4 Огня (в поселке Алексеевка в Кинеле, селе Августовка Большечерниговского района, селе Марьевка Пестравского района и райцентре Челно-Вершины) станут постоянно действующими благодаря их переводу на природный газ. Все работы на объектах будут завершены к 3 мая.

В области проведена инвентаризация мемориалов и памятников, посвященных ВОВ — сейчас их 1054. Правительство региона осуществляет мониторинг и контроль за их благоустройством. По согласованию с семьями ветеранов в муниципалитетах устанавливают информационные таблички по месту проживания участников войны. Сейчас установлены 75 табличек, до конца апреля появятся еще 11.

В государственных и муниципальных музеях Самарской области, библиотеках, домах культуры, парках планируется организовать не менее 250 интерактивных выставок по теме Великой Отечественной войны, также будут реализованы более 70 федеральных и областных проектов и акций, таких как "Диктант Победы", "Читаем детям о Великой Отечественной войне", онлайн-конкурс "Молодым о героях!", "Сады памяти", "Школа молодого поисковика", "Георгиевская лента". Наряду с общественными акциями к 80-летию Победы свои медиапроекты реализуют и ведущие СМИ региона.

Определены торжественные мероприятия, которые пройдут в начале мая. Традиционно 6–7 мая в Самаре запланированы церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы трудовыми коллективами предприятий и организаций, учащимися школ и профессиональных учебных заведений. Такие акции будут проведены во всех муниципалитетах.

7 мая в ознаменование 50-летия со дня открытия памятника легендарному самолету-штурмовику Ил-2 в Самаре на площади Авиаконструктора Ильюшина пройдет патриотическая акция "Лучи Победы" с зажжением свечей памяти в композиции "Орден Великой Отечественной войны", литературно-музыкальной программой. Центральным событием 9 мая станет военный парад на площади Куйбышева. Почтить память Героев жители смогут, присоединившись к шествию "Бессмертного полка" или же выбрав другие его форматы. Отметим, что в последний раз именно шествие проводилось в 2022 году. В 2025 этот формат возобновляется.

По завершении парада на площади Куйбышева будет работать выставка исторической военной техники, в течение дня на других открытых площадках также будут проводиться праздничные мероприятия. Вечером на пл. Куйбышева состоится концерт, посвященный героическим событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, подвигу народа, памяти павших.

Запланированы выступления заслуженного артиста России Сергея Войтенко, народной артистки России Валерии, рок-группы "Чайф". Завершится концерт фейерверком на площади Куйбышева. В это же время в акватории Волги будет фейерверк и артиллерийский салют. В большинстве других муниципалитетов региона также состоятся праздничные фейерверки.

10 мая в Самаре будет проводиться военно-спортивный фестиваль "Готов к защите Отечества!" и показательное выступление пилотажной группы "Русь" на второй очереди набережной.

Отдельно участники заседания обсудили вопрос обеспечения безопасности при проведении всех торжественных мероприятий, в том числе во время репетиций парада.

"У нас подготовлена содержательная, интересная программа празднования 80-летия Победы. Обращаю внимание всех коллег из муниципалитетов: безусловно, для нас важно отдать дань уважения нашим ветеранам. Но также важно помнить, что наша целевая группа — молодежь. Нужно, чтобы школьники, студенты, молодые специалисты участвовали в мероприятиях, чувствовали живую ткань истории. И конечно, во всех событиях должны участвовать наши герои сегодняшнего дня, наследники Победы — участники СВО, — подчеркнул Александр Фетисов. — До главного события остается месяц, и нам важно по всем позициям, которые мы сегодня отметили, подойти к 9 мая в полной готовности".