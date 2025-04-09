16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем сотрудников военкоматов В дни форума "Россия - спортивная держава" площадь Куйбышева станет масштабным спортивным пространством В Самаре обсудили подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне На заседании облправительства приняты решения в поддержку многодетных семей, медиков и участников СВО

Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 9 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев и президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в Самаре провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили участие банка в развитии региона. По итогам совещания руководства банка и правительства области было подписано соглашение о сотрудничестве региона и ВТБ, направленное на реализацию новых совместных проектов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Уважаемый Андрей Леонидович, для меня большая гордость приветствовать на территории Самарской области делегацию банка ВТБ, которая сегодня работает в Самаре и Тольятти, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к Андрею Костину. — ВТБ — это не просто банк, это финансовый институт, институт развития. Наши предприятия получают системообразующую поддержку банка, мы взаимодействуем по линии поддержки ОПК, знаем какую поддержку вы оказываете "АвтоВАЗ". Самое главное — помощь населению Самарской области. Услуги, которые оказывают банк, они качественные и своевременные, позволяют развиваться нашему региону".

Андрей Костин отметил, что ВТБ традиционно поддерживает предприятия Самарской области и будет наращивать присутствие в регионе. 

"АвтоВАЗ" — наш давний партнер, мы вместе прошли разные этапы. Нам важно дальнейшее развитие ВТБ в Самарской области, будем продолжать работу с предприятиями региона, предлагать интересные продукты для жителей, расширять нашу сеть. Очень ценим сотрудничество с администрацией, и с Вашим приходом наше взаимодействие активизировалось. Готовы рассматривать новые проекты на взаимовыгодных условиях", — сказал Андрей Костин.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что банк ВТБ ставит во главу угла не только финансовые услуги, но и меры поддержки семей, развитие спорта, социальной сферы.

"Команда правительства Самарской области ориентирована на то, чтобы вместе с банком реализовывать совместные проекты по развитию региона", — сказал губернатор.

В ходе совещания с участием делегации ВТБ и руководства правительства Самарской области обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия. В том числе по развитию инфраструктуры инвестиционной площадки особой экономической зоны "Тольятти", реконструкции спорткомплекса "Динамо" в Самаре и многих других важных для региона объектов. Новый импульс к развитию получит проект "Карта жителя Самарской области", основным оператором которого является ВТБ.
Вячеслав Федорищев и Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве Самарской области и ВТБ.

"Соглашение позволит выйти сложившимся взаимоотношениям на новый этап, но самое важное — оно направлено на улучшение качества жизни наших жителей, — сказал глава региона. — Банк ВТБ всегда был надежным партнером области, обеспечивая высокий уровень доступности и качества предоставляемых банковских услуг. И это партнерство настроены активно укреплять и расширять".

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4