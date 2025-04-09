Губернатор Вячеслав Федорищев и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве

В среду, 9 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев и президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в Самаре провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили участие банка в развитии региона. По итогам совещания руководства банка и правительства области было подписано соглашение о сотрудничестве региона и ВТБ, направленное на реализацию новых совместных проектов.
"Уважаемый Андрей Леонидович, для меня большая гордость приветствовать на территории Самарской области делегацию банка ВТБ, которая сегодня работает в Самаре и Тольятти, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к Андрею Костину. — ВТБ — это не просто банк, это финансовый институт, институт развития. Наши предприятия получают системообразующую поддержку банка, мы взаимодействуем по линии поддержки ОПК, знаем какую поддержку вы оказываете "АвтоВАЗ". Самое главное — помощь населению Самарской области. Услуги, которые оказывают банк, они качественные и своевременные, позволяют развиваться нашему региону".
Андрей Костин отметил, что ВТБ традиционно поддерживает предприятия Самарской области и будет наращивать присутствие в регионе.
"АвтоВАЗ" — наш давний партнер, мы вместе прошли разные этапы. Нам важно дальнейшее развитие ВТБ в Самарской области, будем продолжать работу с предприятиями региона, предлагать интересные продукты для жителей, расширять нашу сеть. Очень ценим сотрудничество с администрацией, и с Вашим приходом наше взаимодействие активизировалось. Готовы рассматривать новые проекты на взаимовыгодных условиях", — сказал Андрей Костин.
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что банк ВТБ ставит во главу угла не только финансовые услуги, но и меры поддержки семей, развитие спорта, социальной сферы.
"Команда правительства Самарской области ориентирована на то, чтобы вместе с банком реализовывать совместные проекты по развитию региона", — сказал губернатор.
В ходе совещания с участием делегации ВТБ и руководства правительства Самарской области обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия. В том числе по развитию инфраструктуры инвестиционной площадки особой экономической зоны "Тольятти", реконструкции спорткомплекса "Динамо" в Самаре и многих других важных для региона объектов. Новый импульс к развитию получит проект "Карта жителя Самарской области", основным оператором которого является ВТБ.
Вячеслав Федорищев и Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве Самарской области и ВТБ.
"Соглашение позволит выйти сложившимся взаимоотношениям на новый этап, но самое важное — оно направлено на улучшение качества жизни наших жителей, — сказал глава региона. — Банк ВТБ всегда был надежным партнером области, обеспечивая высокий уровень доступности и качества предоставляемых банковских услуг. И это партнерство настроены активно укреплять и расширять".
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка