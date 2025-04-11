Вячеслав Федорищев принял участие в заседании наблюдательного совета Самарского университета

В пятницу, 11 апреля, состоялось заседание наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева. В нем принял участие губернатор, председатель набсовета Вячеслав Федорищев. Также глава региона встретился со студенческим активом и молодыми специалистами РКЦ "Прогресс".

Губернатор в начале заседания поздравил всех с наступающим Днем космонавтики — знаковым для Самарской области праздником: "Самарская область была, есть и будет центром развития космонавтики в стране. И сегодня наша задача в рамках наблюдательного совета понять, как мы все наши силы, ресурсы будем направлять на то, чтобы это развитие было как можно более поступательным. Мы внимательно следим за всеми тенденциями развития космических отраслей в мире. Видим, что наша страна, как всегда было, остается лидером, но вместе с тем есть решения, которые необходимо принимать уже сейчас. Есть практики, которые необходимо внедрять на уровне школ, колледжей, высших учебных заведений".

Губернатор отметил, что его задача как председателя наблюдательного совета Самарского университета состоит в том, чтобы направить все ресурсы на поступательное развитие аэрокосмической отрасли, разработку новых технологических решений нашими учеными и специалистами.

"Это возможности развития регионального сегмента образования и науки, возможности индустриальных партнеров, которые работают в Самарской области или трудятся с нами в рамках комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", — сказал Вячеслав Федорищев.

В режиме ВКС к участникам заседания обратился заместитель министра науки и высшего образования РФ, член наблюдательного совета Самарского университета Денис Секиринский. Он выступил с поддержкой дальнейшего развития связей с индустриальными и академическими партнерами.

Основным вопросом набсовета стало обсуждение программы развития Самарского университета на период с 2025 года по 2036 год. С подробным докладом выступил ректор Владимир Богатырев.

"Программа развития университета была разработана в 2020 году на 10 лет с участием коллектива работников и с учетом мнения правительства Самарской области, индустриальных партнеров, в том числе Роскосмоса и Ростеха, — сообщил Владимир Богатырев. — В этом году с учетом опыта реализации программы, национальных целей, обновленных стратегических документов Самарской области, а также новых национальных проектов мы перерабатываем программу развития".

Владимир Богатырев доложил о результатах работы вуза за последние пять лет и представил основные направления его развития до 2036 года. Среди основных задач университета были озвучены увеличение числа студентов, развитие инфраструктуры и материально-технической базы, собственное производство наукоемких продуктов, усиление работы по вовлечению студентов в науку и технологическое предпринимательство, активное участие в новых национальных проектах.

Одна из ключевых задач Самарского университета — дальнейшая реализация задач в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Вуз является участником НПЦ БАС "Самара", провайдером по кадрам БАС для 16 регионов, соинициатором экспериментально-правового режима БАС в Самарской области.

"Сейчас нами создаются цифровые решения для организации доставки дронами от маркетплейсов до постамата. Кроме того, нами разработан прототип роботизированной линии для сборки малогабаритных спутников, который был представлен в прошлом году на площадках Роскосмоса и получил одобрение высшего руководства госкорпорации, — сообщил Владимир Богатырев. — Планируем обновить портфель образовательных программ и нарастить численность обучающихся, чтобы стать хабом по подготовке кадров БАС. Задачи определены до 2030 года и включают разработку платформы "Цифровое небо", управление роем дронов, центрами мониторинга и дронопортами. Уверен, что благодаря нашей программе развития Самарская область станет лидером в области киберфизических беспилотных систем".

После заседания наблюдательного совета Вячеслав Федорищев встретился со студентами Самарского университета и молодыми специалистами РКЦ "Прогресс". Один из первых вопросов от ребят касался перспектив строительства межвузовского кампуса. Как отметили студенты, им очень нужна дополнительная инфраструктура, новые помещения.

"Кампус будет точно. Он уже запроектирован около стадиона "Самара Арена". Там в течение пяти лет появятся новые жилые комплексы, спортивная инфраструктура, транспорт будет гораздо удобнее, — сказал губернатор. — Кампус будет ориентирован на Самарский университет и другие университеты, учебные заведения, которые занимаются развитием беспилотных авиационных систем. Это будет новая современная площадка. Есть планы и по развитию инфраструктуры непосредственно в Самарском университете".

Также обсуждались предложения по развитию Самарского университета, отрасли беспилотных авиационных систем, перспективные проекты, которыми занимаются молодые ученые, инженеры, конструкторы.

"У вас много проектов, но космос для нас в Самаре — абсолютный приоритет. Все, что было сделано, делается предприятиями, будет масштабироваться. Поэтому то, что мы с вами обсудили, возможности для стартапов, для вас лично, мы их создадим, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к студентам в завершении встречи. — От вас только энтузиазм, энергия и желание менять отрасль с нестандартным подходом, не идя в колее уже принятых решений, а тех, которые позволят находить новые, по-настоящему перспективные технологии. Вам большое спасибо, успехов и с наступающим праздником!".