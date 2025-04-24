Вячеслав Федорищев принял участие в заседании оргкомитета по подготовке форума "Россия — спортивная держава"

В четверг, 24 апреля, в Москве, в ситуационном центре правительства России под председательством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению международного форума "Россия — спортивная держава", который осенью этого года пройдет в Самаре.

В нем приняли участие заместитель председателя оргкомитета, помощник президента России Алексей Дюмин, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков, заместитель руководителя оргкомитета, министр спорта и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Заместитель председателя правительства России, руководитель оргкомитета по подготовке к проведению Форума "Россия — спортивная держава" Дмитрий Чернышенко заявил:

"Форум "Россия — спортивная держава" — значимое событие спортивной жизни страны. Он пройдет в гостеприимной Самаре осенью 2025 года в соответствии с указом президента Владимира Путина и при поддержке правительства России. Ежегодно в нем принимают участие свыше 3 тысяч человек. Мы уже начали подготовку к предстоящему событию. Одной из главных тем форума станет развитие детско-юношеского спорта — вопрос, находящийся на личном контроле президента. Традиционно основным событием форума станет заседание Совета при президенте по спорту".

По его словам, важно усилить взаимодействие с международными организациями и экспертным сообществом, используя все имеющиеся ресурсы.

"И самое главное, в условиях проведения специальной военной операции, — слаженная, высокопрофессиональная работа представителей федеральной и региональной власти, волонтеров, медицинского персонала, служб безопасности. Мы обязаны отработать этот вопрос, как на федеральном, так и на региональном уровне", -– добавил вице-премьер.

Выступая на заседании, помощник президента России Алексей Дюмин подчеркнул важность укрепления международного диалога в рамках предстоящего форума:

"На площадке форума важно усилить работу с международными организациями, экспертным сообществом по всему перечню отраслевых вопросов. В том числе — по поводу неспортивного отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях. И речь не только о российских спортсменах, но и о представителях других стран", — подчеркнул он.

По его словам, несмотря на публичные заявления международных спортивных структур о намерении наладить сотрудничество, конкретных шагов в этом направлении пока недостаточно.

"В последнее время мы все чаще слышим от руководителей международных спортивных организаций о необходимости сближения, но пока это только слова. И нам важно не включать режим ожидания, а начинать серьезную, кропотливую работу по исправлению ситуации. Использовать для этого все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты", — убежден помощник президента.

Особое внимание участники заседания уделили ключевому мероприятию форума — заседанию Совета при президенте по спорту, которое в этом году будет посвящено вопросам развития детско-юношеского спорта.

Алексей Дюмин отметил, что данная тема находится под личным контролем главы государства и требует консолидации усилий всех уровней власти.

"Традиционно главное событие в дни форума — Совет при президенте по спорту, который в этом году будет посвящён важнейшей теме — развитию детско-юношеского спорта. Президент уже дал ряд поручений по этой теме. Остается масса застарелых вопросов, решение которых в компетенции правительства, непосредственно минспорта, наших законодателей. Их необходимо начать прорабатывать совместными усилиями. Здесь администрация президента готова оказать всестороннюю помощь. Тема развития детско-юношеского спорта не просто находится на контроле главы государства, а имеет для него особое значение", — заключил Алексей Дюмин.

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, в свою очередь, подчеркнул значимость предстоящего форума, отметив его роль в развитии отечественного спорта и укреплении международного сотрудничества.

"Форум "Россия — спортивная держава" станет крупнейшим спортивно-деловым событием и призван способствовать развитию нашего национального спорта и усилиям по расширению глобального сотрудничества. В этом году он впервые пройдет в новом формате, новым оператором был выбран Фонд "Росконгресс", был пересмотрен фирменный стиль форума, изменился логотип — он ассоциируется с сочинской Олимпиадой 2014 года", — подчеркнул министр.

"Основные наши задачи — обеспечить высокий уровень представительства за счет формирования сильного пула докладчиков. Недавно в Санкт-Петербурге, на VII спортивном этнофоруме пригласил в Самару главу международной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана и наших коллег министров спорта из Турции, Казахстана и Белоруссии", — сказал министр.

Особое внимание, по его словам, будет уделено развитию спорта на всех уровнях.

"Обсудим улучшение спортивной инфраструктуры, новые источники финансирования, оптимизацию системы управления, повышение уровня наших национальных состязаний, декоммерциализацию детско-юношеского спорта, о чем президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил — это основная задача. То же самое по развитию адаптивного спорта, который уже становится инструментом социализации людей с ограниченными возможностями здоровья", — отметил Михаил Дегтярев.

Кроме того, министр анонсировал мероприятия, посвященные исторической роли спортсменов в годы Великой Отечественной войны и их послевоенным достижениям.

"В программе форума предусмотрен комплекс мероприятий, посвященных вкладу спортсменов-фронтовиков и представителей поколения победителей, в том числе, первые победы ветеранов Великой Отечественной войны в Олимпийских играх в 1952 и 1956 годах", — заключил он.

В свою очередь, советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что форум пройдет в ответственный для российского спорта период, который требует мобилизации всех возможностей, в том числе усиления роли спорта в решении задач государства по работе с молодежью, укреплении патриотизма и нравственных ценностей, формировании здорового общества.

"Поручениями президента Российской Федерации определены цели для спортивной отрасли на ближайший период, разработана комплексная государственная программа "Спорт России". В этом русле форуму в Самаре отводится роль площадки по формированию решений, направленных на укрепление спортивного суверенитета России и усиление роли спорта в достижении национальных целей развития. Одной из ключевых тем станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание на форуме будет уделено возможностям спорта в реабилитации участников СВО, в том числе развитию адаптивного спорта. Уверен, международный форум "Россия — спортивная держава" станет эффективным и актуальным инструментом развития российского спорта", — подчеркнул Антон Кобяков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил готовность региона к проведению форума, отметив имеющуюся инфраструктуру и успешный опыт организации масштабных мероприятий.

"В Самарской области есть вся необходимая для проведения форума современная материально-техническая база, которая зарекомендовала себя на крупнейших событиях. У региона значительный опыт проведения мероприятий всероссийского и международного уровня, в том числе Чемпионата мира по футболу", — отметил он.

Вячеслав Федорищев также рассказал о совместной работе с минспортом России по подготовке спортивной программы форума. Отдельное внимание губернатор уделил планам по развитию спортивной инфраструктуры, что станет важным вкладом в популяризацию здорового образа жизни среди жителей региона.

"Открытие новых спортивных сооружений станет одним из знаковых событий программы форума для жителей Самарской области, которые вне зависимости от возраста и профессии получат дополнительные возможности заниматься физкультурой и спортом в шаговой доступности от своего дома. Мы запланировали за этот год ввести в эксплуатацию 100 спортивных сооружений", — сообщил глава региона.