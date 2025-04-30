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Губернатор Власть и политика

Глава региона провел встречу с руководителем Средне-Поволжского управления Ростехнадзора

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Евгением Васильевым.

Фото: Светлана Осьмачкина

Основной темой обсуждения стали итоги работы территориального органа за 2024 год, планы на 2025 год и дальнейшее укрепление сотрудничества. Исполняющий обязанности руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Евгений Васильев доложил губернатору о том, что за осенне-зимний период 2024–2025 годов не было зарегистрировано ни одной аварий.

Глава региона Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на вопрос модернизации лифтов жилого фонда Самарской области. На учете находятся 10 365 лифтов, из них по состоянию на начало 2025 года 3 973 лифта отработали назначенный срок службы (25 лет со дня ввода лифта в эксплуатацию) и должны быть приведены в соответствие требованиям Технического регламента до окончания назначенного срока службы, путем выполнения модернизации или замены.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что взаимодействие Средне-Поволжского управления Ростехнадзора и правительства Самарской области будет расширяться.

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