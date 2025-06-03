Вячеслав Федорищев принял участие в заседании рабочей группы по подготовке Совета при президенте по развитию спорта

Во вторник, 3 июня, в Москве под руководством помощника президента РФ Алексея Дюмина состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. В нем приняли участие министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Вячеслав Федорищев.

Совет при президенте по спорту состоится в октябре в Самаре на полях международного форума "Россия — спортивная держава". По решению главы государства он будет посвящен теме развития детско-юношеского спорта. Вопросы подготовки заседания обсуждались с участием представителей Администрации президента, Правительства РФ, различных регионов, Общероссийского народного фронта (ОНФ), всероссийских спортивных федераций и общественных объединений.

В своем вступительном слове Алексей Дюмин отметил, что вопросы детско-юношеского спорта находятся в зоне особого внимания президента страны.

"У нас 30 миллионов детей. И будущее России зависит от того, какие условия для их всестороннего развития мы создаем и будем создавать — в том числе в области спорта. Государство и общество должны сделать все для обеспечения доступности детского спорта, — сказал Алексей Дюмин. — Повышать эффективность физического воспитания и физической подготовки наших юных граждан. От детского сада — до сборных районов, городов, регионов, страны. Формировать культуру здорового, активного образа жизни. Использовать спорт для патриотического воспитания".

Он также почеркнул, что президент поставил задачу исключить поборы, искусственные ограничения, минимизировать коммерциализацию в детско-юношеском спорте.

"Обращаю внимание регионов на то, что нужно правильно расставлять приоритеты. И в первую очередь финансово обеспечивать доступность детских соревнований, а не только деятельность крупных футбольных и хоккейных клубов. Кроме того, необходимо разработать дополнительные меры поддержки, особенно для малоимущих семей. У детей, растущих в таких семьях, должны быть все возможности для занятий спортом, — отметил помощник президента. — Мы должны продолжить работу по выявлению и устранению факторов, сдерживающих развитие детско-юношеского спорта в стране. Основные проблемы нам известны: это и дефицит тренерского и преподавательского состава, и недостаточная материально-техническая база, и проблемы межведомственного взаимодействия, и многое другое. По поручению президента Народный фронт проделал работу по выявлению проблем на местах. Минспорту России и регионам нужно серьезно проанализировать информацию ОНФ и безотлагательно принять необходимые меры".

Губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Вячеслав Федорищев отметил, что в числе национальных целей развития страны, определенных указом президента, — реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

"Приобщение детей к систематическим занятиям спортом — необходимое условие формирования нового поколения граждан России, которым предстоит ответить на вызовы современности, обеспечить устойчивое развитие страны в условиях усиливающейся глобальной конкуренции во всех сферах жизнедеятельности", — сказал Вячеслав Федорищев.

По словам губернатора, в этой связи поставленная президентом задача по всестороннему развитию детей, в том числе в области физической культуры и спорта носит межотраслевой, комплексный характер и охватывает все уровни публичной власти.

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил, что с июля 2024 г. в рамках исполнения поручений президента в сфере детско-юношеского спорта реализован ряд конкретных решений, направленных на повышение доступности занятий для детей.

"Детско-юношеский спорт сегодня охватывает 24,2 млн детей, из которых более 2 млн проходят спортивную подготовку. Наша цель — сделать спортивные секции и мероприятия доступными для каждого ребенка, независимо от финансового положения его семьи. Для этого уже внесены изменения в Концепцию детско-юношеского спорта, — сказал Михаил Дегтярев. — Минспорт ввел запрет на взимание взносов за участие детей во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Определена минимальная доля региональных расходов на спорт — не менее 2% бюджета региона, и уже 59 регионов соответствуют этому требованию. Утверждены требования к региональным программам бесплатных секций для детей и комплексам мер по поддержке тренеров. Определено 24 приоритетных вида спорта, доступных по инфраструктуре и экипировке — они получают приоритетную поддержку".

Итоговое заседание рабочей группы запланировано на сентябрь 2025 года.