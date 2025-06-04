Вячеслав Федорищев и министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили развитие электроэнергетического комплекса региона

В среду, 4 июня, в Самарской области работает Министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В рамках рабочей поездки Сергея Цивилева состоялась встреча с губернатором Вячеславом Федорищевым, в ходе которой стороны обсудили развитие электроэнергетического комплекса региона.
В частности, речь шла об итогах прохождения осенне-зимнего периода и функционировании системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) — ПАО "Россети Волга". Министр подчеркнул, что институт СТСО, который появился в России с 1 января 2025 г., призван повысить качество и надежность электроснабжения потребителей и сократить сроки устранения возникающих нештатных ситуаций.
Глава Минэнерго также отметил, что своевременный ввод новых генерирующих мощностей и опережающее покрытие темпов роста спроса на электроэнергию закладывают прочный фундамент для развития отечественной промышленности и экономики.
Вячеслав Федорищев в свою очередь сообщил, что на территории Самарской области запланированы масштабные мероприятия по строительству и реконструкции центров питания, которые обеспечат энергией новые промышленные и социальные объекты, сельхозпредприятия, жилые застройки, предприятия нефтяного кластера.
"Ввод новых мощностей поможет обеспечить реализацию частных инвестиционных проектов на территории государственных индустриальных и логистических парков Самарской области, — добавил губернатор, уточнив, что речь идет о парках "Чапаевск" и "Самара". — Самарская область готова к дальнейшему развитию энергетики в партнерстве с федеральным центром. Уверен, что совместная работа позволит укрепить энергобезопасность региона и страны".
Также регион ведет активную подготовку к отопительному сезону 2025–2026 гг. Глава региона подчеркнул: в связи с высоким износом сетей есть необходимость наращивать их модернизацию. В рамках подготовки ведется замена, новое строительство, реконструкция 76 км линейных объектов.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка