Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока "Школы героев"

В среду, 4 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы "Школа героев" в Самарском университете им. Королева. Программа, запущенная по инициативе главы региона в 2024 г., уже доказала свою эффективность: многие выпускники первого потока работают на государственных и муниципальных должностях, применяя полученные знания для развития области.

Вячеслав Федорищев поприветствовал участников, поблагодарив их за службу.

"Вы прошли очень большой путь — путь служения своей стране. Вы сделали это с достоинством и реализовали его по-настоящему. Каждый из вас — представитель элитарного для нас корпуса, корпуса защитников нашей страны, — обратился к присутствующим губернатор. — Наша задача: чтобы каждый из вас получил возможность — дополнительно через образование, программы, общение со спикерами, а это будут руководители и госслужбы, и бизнеса, — найти новый путь реализации своего потенциала, опыта и возможностей".

"Школа героев" в Самарской области стала продолжением федерального образовательного проекта "Время героев", о старте которого объявил президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию. Для участников специальной военной операции это уникальная возможность пройти профессиональную переподготовку и построить карьеру.

Для очного обучения во втором потоке отобраны 45 человек, еще 45 действующих участников СВО вошли в резерв программы. Всего же на участие было подано 648 заявок, из которых 229 кандидатов, показавших наилучшие результаты на первых этапах отбора, были допущены к собеседованию с экспертами.

Глава региона отметил: "Ни одно из направлений социально-экономического развития не закрыто для людей с вашими способностями и возможностями. Напротив, в каждом направлении — абсолютно в каждом — нужны волевые люди, настоящие патриоты своей страны, те, кто с железной волей и любовью к Родине способен преодолеть любые испытания".

Один из таких примеров — финалист президентской программы "Время героев" Константин Яшин, который был назначен генеральным директором Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "САМАРА", расположенного в Тольятти.

"Самарская область является передовиком: мы успешно провели первый поток программы, причем это был именно первый региональный поток. Мы уже познакомились с ребятами — они даже побывали на моем предприятии, — подчеркнул Константин Яшин. — Масштабная работа, колоссальный труд, в котором задействованы все — от губернатора до рабочих у станков. Роль наставников в этом процессе также чрезвычайно важна".

Учебный курс региональной программы включает изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, законодательства и юриспруденции, а также антикризисный менеджмент, ораторское искусство и другие дисциплины. Программа продлится год и включает 502 учебных часа — вдвое больше, чем в первом потоке. Большое внимание уделено вопросам наставничества.

В Самарском регионе программа реализуется АНОО ДПО "Таволга" в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона и при координации областного министерства труда, занятости и миграционной политики. Также методическую помощь и поддержку оказывает Высшая школа государственного управления — институт Президентской академии.

"Здесь вы — слушатели программы — продолжаете служение Родине, но уже переходите на другие позиции, сможете реализовать свои идеи, свой потенциал, — отметила директор центра карьерного сопровождения ВШГУ ФГБОУ ВО "РАНХиГС" Маргарита Гончарова. — На этом пути вас будут сопровождать эксперты программы, которые поделятся с вами знаниями. По этому пути вас проведут наставники. И очень важно сделать осознанный выбор. Многое зависит от того, какие направления вы выберете по своим инициативам и проектам".

Депутат Государственной Думы РФ Леонид Калашников отдельно отметил, что участникам региональной программы "Школа героев" нужно с особой внимательностью и осознанностью подойти к обучению. При этом важно понимать: несмотря на все сложности, бояться не стоит.

Как подчеркнула Маргарита Гончарова, Правительство региона, организаторы программы и наставники — все нацелены на то, чтобы помочь ветеранам СВО найти себя в гражданской жизни.

Уже в августе участники второго потока "Школы героев" смогут пройти первую стажировку.

В ходе встречи состоялся диалог в формате "вопрос — ответ": участники второго потока смогли обратиться к губернатору и обсудить волнующие их темы.