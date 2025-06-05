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Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока "Школы героев"

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы "Школа героев" в Самарском университете им. Королева. Программа, запущенная по инициативе главы региона в 2024 г., уже доказала свою эффективность: многие выпускники первого потока работают на государственных и муниципальных должностях, применяя полученные знания для развития области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Вячеслав Федорищев поприветствовал участников, поблагодарив их за службу.

"Вы прошли очень большой путь — путь служения своей стране. Вы сделали это с достоинством и реализовали его по-настоящему. Каждый из вас — представитель элитарного для нас корпуса, корпуса защитников нашей страны, — обратился к присутствующим губернатор. — Наша задача: чтобы каждый из вас получил возможность — дополнительно через образование, программы, общение со спикерами, а это будут руководители и госслужбы, и бизнеса, — найти новый путь реализации своего потенциала, опыта и возможностей".

"Школа героев" в Самарской области стала продолжением федерального образовательного проекта "Время героев", о старте которого объявил президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию. Для участников специальной военной операции это уникальная возможность пройти профессиональную переподготовку и построить карьеру.

Для очного обучения во втором потоке отобраны 45 человек, еще 45 действующих участников СВО вошли в резерв программы. Всего же на участие было подано 648 заявок, из которых 229 кандидатов, показавших наилучшие результаты на первых этапах отбора, были допущены к собеседованию с экспертами.

Глава региона отметил: "Ни одно из направлений социально-экономического развития не закрыто для людей с вашими способностями и возможностями. Напротив, в каждом направлении —  абсолютно в каждом —  нужны волевые люди, настоящие патриоты своей страны, те, кто с железной волей и любовью к Родине способен преодолеть любые испытания".

Один из таких примеров — финалист президентской программы "Время героев" Константин Яшин, который был назначен генеральным директором Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "САМАРА", расположенного в Тольятти.

"Самарская область является передовиком: мы успешно провели первый поток программы, причем это был именно первый региональный поток. Мы уже познакомились с ребятами — они даже побывали на моем предприятии, — подчеркнул Константин Яшин. — Масштабная работа, колоссальный труд, в котором задействованы все — от губернатора до рабочих у станков. Роль наставников в этом процессе также чрезвычайно важна".

Учебный курс региональной программы включает изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, законодательства и юриспруденции, а также антикризисный менеджмент, ораторское искусство и другие дисциплины. Программа продлится год и включает 502 учебных часа — вдвое больше, чем в первом потоке. Большое внимание уделено вопросам наставничества.

В Самарском регионе программа реализуется АНОО ДПО "Таволга" в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона и при координации областного министерства труда, занятости и миграционной политики. Также методическую помощь и поддержку оказывает Высшая школа государственного управления — институт Президентской академии.

"Здесь вы — слушатели программы — продолжаете служение Родине, но уже переходите на другие позиции, сможете реализовать свои идеи, свой потенциал, — отметила директор центра карьерного сопровождения ВШГУ ФГБОУ ВО "РАНХиГС" Маргарита Гончарова. — На этом пути вас будут сопровождать эксперты программы, которые поделятся с вами знаниями. По этому пути вас проведут наставники. И очень важно сделать осознанный выбор. Многое зависит от того, какие направления вы выберете по своим инициативам и проектам".

Депутат Государственной Думы РФ Леонид Калашников отдельно отметил, что участникам региональной программы "Школа героев" нужно с особой внимательностью и осознанностью подойти к обучению. При этом важно понимать: несмотря на все сложности, бояться не стоит.

Как подчеркнула Маргарита Гончарова, Правительство региона, организаторы программы и наставники — все нацелены на то, чтобы помочь ветеранам СВО найти себя в гражданской жизни.

Уже в августе участники второго потока "Школы героев" смогут пройти первую стажировку. 
В ходе встречи состоялся диалог в формате "вопрос — ответ": участники второго потока смогли обратиться к губернатору и обсудить волнующие их темы.

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Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

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