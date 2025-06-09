106 "неотложек" передали в учреждения здравоохранения Самарской области

В понедельник, 9 июня, губернатор Вячеслав Федорищев вручил ключи от новых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи руководителям учреждений здравоохранения региона.

Всего передали 106 машин, из них 83 Lada Granta и 23 автомобиля с полным приводом с повышенной проходимостью, оснащенных приемным устройством и носилками, на базе "ГАЗ Соболь".

Благодаря опережающей контрактации первую партию "неотложек" — 87 машин — медучреждения получили еще в марте 2025 года.

Амбулаторная служба развивается благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", инициированному президентом России Владимиром Путиным. Автомобили для оказания неотложной медицинской помощи закуплены в рамках реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" по региональной программе модернизация первичного звена здравоохранения в Самарской области. Всего запланирована закупка и поставка 197 единиц автотранспорта на сумму 245,6 млн рублей. Оставшиеся четыре машины поставят в июле 2025 г., что позволит уже к середине 2025 г. полностью исполнить мероприятие национального проекта.

"Очередная партия машин по нацпроекту, больше 20 учреждений сейчас получат машины — новые, комфортные. Самое главное, что модернизация будет продолжаться, равно как и все остальное, о чем мы договорились — обновление техники, капитальные ремонты. Знаю, что многие из вас уже активно участвуют в этом процессе. У нас задача в течение пяти лет отремонтировать все учреждения, которые этого требуют — накоплено было достаточно много таких требующих внимания объектов, сейчас мы постепенно это решаем, — отметил губернатор. — Программа капитальных ремонтов будет расширяться, мы добавляем здесь существенное финансирование". В этом году на ремонт учреждений здравоохранения выделено 1,2 млрд рублей.

Вячеслав Федорищев пообщался с руководителями региональных больниц, ответил на их вопросы. Так, была затронута актуальная кадровая проблема. "Мы ее постепенно решаем. Служебное жилье будем расширять", — подчеркнул глава региона. По словам министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, сейчас в процессе приобретения 20 квартир для медиков в Тольятти, 15 — в Сызрани.

"Это первый шаг. Дальше будем смотреть по потребности, по наполняемости", — сказал Вячеслав Федорищев.

Сегодня новые "неотложки" получили районные больницы Большечерниговского, Борского, Волжского, Кинельского, Кошкинского, Красноярского, Кинель-Черкасского, Нефтегорского, Пестравского, Похвистневского, Сергиевского, Сызранского, Шенталинского, Шигонского районов, медучреждения Октябрьска, Жигулевска, Чапаевска, Тольятти, Самары — всего 31 учреждение.

Как рассказал и. о. главного врача Сергиевской центральной районной больницы Дмитрий Агафонов, сегодня они получили четыре автомобиля Lada Granta и два ГАЗ "Соболь".

"Всего с 2021 года по программе модернизации первичного звена мы получили 20 единиц автотранспорта, в том числе сегодня шесть. Все они для нас важны — у нас в районе много отдаленных населенных пунктов. Направлены эти автомобили будут для организации неотложной медицинской помощи взрослым и детям, также для доставки каких-либо медикаментов из Самары, препаратов крови для стационара. Также машины участвуют в сопровождении участников СВО в областные медицинские организации. Мы укомплектовали штат — приняли водителей. В 2025 г. автомобили выполнили более 5 тыс. выездов к пациентам", — отметил он.



