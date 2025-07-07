В Шенталинском районе машина слетела с трассы в кювет, пострадал водитель

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В понедельник, 7 июля, в 4:17 на 26 км трассы Урал — Исаклы — Шентала в Шенталинском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель Geely Emgrand, передает пресс-служба Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС