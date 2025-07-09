В Самаре под колеса Toyota попал 11-летний пешеход

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Во вторник, 8 июля, в Кировском районе Самары под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области