В Самаре под колеса авто попали два 9-летних самокатчика

В четверг, 10 июля, в Куйбышевском районе Самары под колесами автомобиля пострадали два 9-летних мальчика, которые нарушили ПДД, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 20:00 24-летний водитель за рулем Volvo S40, двигаясь по двору, у дома № 10 по улице Центральная столкнулся с электросамокатом, на котором передвигались два 9-летних ребенка.
Как сообщили в ГУ МВД, дети нарушили п. 24.3 ПДД РФ 4.3 (движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон). Пострадавших доставили на скорой в больницу, где назначили амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!