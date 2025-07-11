На Московском шоссе в ДТП пострадала девушка, пересекавшая дорогу на самокате

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В ночь на пятницу, 11 июля, на Московском шоссе в Самаре под колесами Haval Jolion пострадала 24-летняя девушка, управлявшая электросамокатом, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области