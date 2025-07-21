В Куйбышевском районе Самары в ДТП попал нетрезвый мотоциклист

В воскресенье, 20 июля, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием спортбайка Honda, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 04:36 возле дома № 239 по ул. Уральской 21-летний водитель, не имеющий категории для управления мотоциклами, в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на бордюрный камень, съехал с дороги, после чего опрокинулся.

Врачами мотоциклисту рекомендовано амбулаторное лечение.