В Самаре пенсионер на Lada Vesta спровоцировал ДТП, его пассажир отправлен в больницу

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Во вторник, 22 июля, в 19:50 в Самаре на ул. Тихвинская 75-летний мужчина за рулем Lada Vesta при проезде нерегулируемого перекрестка нарушил ПДД и столкнулся с Nissan Almera.

Фото: ГУ МВД по Самарской области