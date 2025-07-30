Утром в среду, 30 июля, в ДТП Нефтегорском районе погибли два человека, сообщает прокуратура Самарской области.

По предварительным данным, в 6:45 на 96 км автодороги Самара-Оренбург произошло лобовое столкновение Газели и Lada Vesta. В результате погиб водитель легкового автомобиля и один из его пассажиров, второй пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.