В Тольятти в ДТП пострадал малыш

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В воскресенье, 3 августа, в Тольятти возле дома №49 по ул. Дзержинского в ДТП пострадал двухлетний малыш, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области