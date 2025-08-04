Пятеро человек пострадали при столкновении Hyundai и Lada Largus в Сызрани

В воскресенье, 3 августа, в Сызрани пять человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:23 52-летний водитель Hyundai Creta в районе дома № 4 в пер. Вязовый выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus под управлением 42-летнего мужчины.

В результате пострадали водитель Hyundai и четверо пассажиров Lada: 65-летняя женщина, мальчики шести и девяти лет, а также шестилетняя девочка.