В Самаре в автобус с пассажирами врезалась легковушка

В среду, 6 августа, около 7:00 на ул. Солнечной в Самаре столкнулись легковой автомобиль и автобус № 61, в котором находилось около 40 пассажиров. В ГУ МВД по Самарской области сообщили: предварительной причиной аварии стало то, что водитель легковушки не выбрал безопасную скорость движения.

Правоохранители прокомментировали, что, несмотря на сильные повреждения автобуса, обошлось без пострадавших пассажиров. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован с места ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят необходимые действия и устанавливают все обстоятельства аварии.