В Самаре в автобус с пассажирами врезалась легковушка

В среду, 6 августа, около 7:00 на ул. Солнечной в Самаре столкнулись легковой автомобиль и автобус № 61, в котором находилось около 40 пассажиров. В ГУ МВД по Самарской области сообщили: предварительной причиной аварии стало то, что водитель легковушки не выбрал безопасную скорость движения.
Правоохранители прокомментировали, что, несмотря на сильные повреждения автобуса, обошлось без пострадавших пассажиров. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован с места ДТП.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят необходимые действия и устанавливают все обстоятельства аварии.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!