Под Сергиевском в лобовом ДТП пострадали четыре человека

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В Сергиевском районе в 22:10 на 1119 км трассы "М-5 "Урал" 31-летний мужчина на "десятке" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с Lada Vesta, за рулем которой был 33-летний мужчина.