Школьница из Сызрани Серафима Хлопушина выиграла грант минкультуры России на Международном детском форуме

Ученица из Сызрани Серафима Хлопушина стала одной из четырех победительниц конкурса детских инициатив "Культурный бренд региона глазами молодежи" в рамках Международного детского культурного форума. Ее медиапроект "Культурный код Победы" получит финансовую поддержку министерства культуры РФ для реализации.

Форум, объединивший почти 2000 участников из 89 регионов России и 17 стран мира, прошел с 21 по 23 августа в Московском дворце пионеров. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

"В последние годы Международный детский культурный форум стал стартовой площадкой для десятков проектов, которые переросли в масштабные культурные инициативы. Наш формат уникален тем, что объединяет сразу все ключевые направления искусства и культуры в одном событии. Мы активно обмениваемся опытом с коллегами из других стран. В Форуме участвуют иностранные эксперты, которые проводят творческие сессии и дискуссии. Мы также приглашаем представителей международных культурных организаций для обсуждения совместных проектов. Такой обмен позволяет не только расширить горизонты для наших участников, но и укрепить позиции российской культуры на международной арене, показывая, что детское творчество — это мощный ресурс для культурной дипломатии. И, конечно, особую роль в программе Форума играет конкурс детских инициатив в сфере культуры и искусства. Это уникальный формат, благодаря которому талантливые ребята придумывают и защищают собственные проекты, направленные на популяризацию культурного наследия, национальных традиций, истории и достопримечательностей своих регионов", — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

На конкурс детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, который в этом году был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поступила 41 заявка из 35 регионов России. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова наградила победителей Конкурса — ими стали 4 проекта, в их числе: "Улицы моего города" Александры Удовиченко из Республики Крым, проект создания мультфильма на основе перекладной анимации "Рыжик из сорок первого" Маргариты Акуловой из Омской области, медиапроект "Культурный код Победы" Серафимы Хлопушиной из Самарской области и проект "Победа в сердце каждого живет" Никиты Селянинова из Тюменской области.

Серафима Хлопушина, ученица Детской школы искусств № 3 городского округа Сызрань. В финал она вышла с медиапроектом "Культурный код Победы" и одержала победу. В рамках проекта будет создана серия видеороликов, которые позволят привлечь внимание современной молодежи к истории Победы.

"Все летние каникулы мы трудились над этим проектом, прошли много этапов. Спасибо всем, кто был рядом со мной! Конечно, команда профессионалов форума помогла в доработке и представлении проекта: режиссер, сценарист, дизайнер. Я очень рада войти в четверку лучших со всей страны. Впереди предстоит большая работа по реализации проекта, а значит, будут новые открытия, знакомства и впечатления", — поделилась Серафима.

В качестве награды инициатива получит финансовую поддержку от министерства культуры России.