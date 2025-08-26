16+
Образование Общество

В Самарской области стартовал конкурс "Молодой ученый" с грантами до 150 тысяч рублей

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
С 25 августа 2025 года в Самарской области начинается прием заявок на ежегодный областной конкурс "Молодой ученый", организуемый министерством образования региона. Главная цель конкурса - поддержка и продвижение талантливых исследователей в различных областях науки, а также стимулирование развития научного потенциала региона.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Головной организацией проведения конкурса выступает Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва. В программу конкурса включены направления гуманитарных и общественных, естественных и технических наук, что позволяет участникам с разной научной специализацией представить свои исследования и проекты.

Размеры денежных выплат для победителей в 2025 году составят: 50000 рублей - для студентов, 100000 рублей - для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук и 150000 рублей - для кандидатов наук.

Александр Кузин, начальник управления подготовки научных кадров Самарского университета им. Королёва:

"Главная ценность конкурса "Молодой ученый" - признание и поддержка.

Конкурс предоставляет молодым исследователям не просто шанс получить грант, но и возможность заявить о себе, пройти независимую экспертизу своей работы и увидеть ее значимость в более широком контексте научного сообщества.

Для студентов это первый серьезный шаг в научной карьере: участие в конкурсе помогает научиться оформлять заявку, структурировать исследование, получать обратную связь и формировать темы будущих диссертаций. Для аспирантов это возможность апробации ключевых положений своей работы и доказательства ее актуальности и новизны. А победа становится серьезным аргументом при защите. Кандидаты наук получают возможность представить новое исследовательское направление, найти единомышленников и заложить фундамент для участия в крупных федеральных грантах.

Конкурс нередко становится стартовой площадкой для дальнейших научных достижений: многие победители прошлых лет - сегодня руководители лабораторий, кафедр, управлений и даже проректоры вузов.

Работы, получившие поддержку, зачастую внедряются на предприятиях региона, таких как АО "РКЦ "Прогресс" или ПАО "ОДК-Кузнецов", что подчеркивает практическую значимость конкурса для Самарской области.

Для Самарского университета быть площадкой конкурса - это и честь, и большая ответственность. Мы видим, как конкурс объединяет молодых ученых разных дисциплин, создает атмосферу здоровой конкуренции и сотрудничества, укрепляет научную экосистему региона. Это подтверждает наш статус ведущего научного центра России.

Что касается актуальных научных направлений, то, безусловно, приоритет сохраняется за исследованиями в области авиации, двигателестроения, новых материалов, беспилотных технологий, дистанционного зондирования Земли, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Особую актуальность имеют также научные работы, посвященные сохранению национальной памяти и культурного наследия".

Подать заявку на участие в конкурсе "Молодой ученый" - значит сделать шаг к признанию научных достижений и получить возможность реализовать свои идеи с финансовой поддержкой государства.

Подробная информация о сроках, порядке подачи заявок, о требованиях к участникам и конкурсным материалам размещена на официальном сайте Самарского университета.

