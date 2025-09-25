Самарская сборная отправилась на всероссийский фестиваль ГТО в "Артек"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Крыму с 29 сентября по 6 октября будет проходить X всероссийский фестиваль комплекса "Готов к труду и обороне" среди школьников с участием 350 юных спортсменов. В числе участников — сборная Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области