Самарская сборная отправилась на всероссийский фестиваль ГТО в "Артек"

В Крыму с 29 сентября по 6 октября будет проходить X всероссийский фестиваль комплекса "Готов к труду и обороне" среди школьников с участием 350 юных спортсменов. В числе участников — сборная Самарской области.
В состав команды в 2025 году вошли:
- Иван Казарин, Безенчукский район
- Гордей Исаев, Безенчукский район
- Егор Федоренко, Безенчукский район
- Михаил Фомин, Отрадный
- Арина Нестругина, Безенчукский район
- Дарина Доляновская, Отрадный
- Ева Мячина, Чапаевск
- Полина Егорова, Тольятти
Комплекс ГТО реализуется в рамках государственной программы "Спорт России" и помогает вовлечь широкие слои населения в систематические занятия физкультурой и спортом.
