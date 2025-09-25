16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" проиграл "Сочи" Самарская сборная отправилась на всероссийский фестиваль ГТО в "Артек" Два футболиста "Крыльев" получили вызов в молодежную сборную России Яхтсмены Самарской области выиграли чемпионат России Самарская область вошла в топ-3 рейтинга РФ по развитию спорта

Спорт

Самарская сборная отправилась на всероссийский фестиваль ГТО в "Артек"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Крыму с 29 сентября по 6 октября будет проходить X всероссийский фестиваль комплекса "Готов к труду и обороне" среди школьников с участием 350 юных спортсменов. В числе участников — сборная Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В состав команды в 2025 году вошли:

  • Иван Казарин, Безенчукский район
  • Гордей Исаев, Безенчукский район
  • Егор Федоренко, Безенчукский район
  • Михаил Фомин, Отрадный
  • Арина Нестругина, Безенчукский район
  • Дарина Доляновская, Отрадный
  • Ева Мячина, Чапаевск
  • Полина Егорова, Тольятти

Комплекс ГТО реализуется в рамках государственной программы "Спорт России" и помогает вовлечь широкие слои населения в систематические занятия физкультурой и спортом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Фото на сайте

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5