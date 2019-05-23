Контракты с гандбольной "Ладой" подписали две воспитанницы клуба

Контракты с гандбольной "Ладой подписали его же собственные воспитанницы — Анна Голубева и Анастасия Портягина, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Обе гандболистки играют преимущественно на позиции левого полусреднего. И та и другая воспитывалась в тольяттинской гандбольной школе, но в системе "Лады" эти девушки больше выступали за дублеров, чем за основной состав.

Голубева лишь один раз мелькнула в заявке главной клубной дружины на матч чемпионата России-2009/10. Затем на четыре года она покидала родные пенаты и целиком тут отыграла лишь сезон 2014/15 гг., после чего вновь на столь же продолжительное время отправилась искать счастья за рубежом. Последний клуб ныне 25-летней Ани — минский БНТУ-"БелАЗ". В прошлогоднем чемпионате Белоруссии эта команда стала вместе с Голубевой обладателем национального чемпионского титула, а в нынешнем завоевала серебро.

Что касается 24-летней Портягиной, то она дебютировала в первой "Ладе" в 2016 г., провела в ней только девять игр в трех разных турнирах и забила 10 голов, после чего на два года прописалась в Ижевске. В этом сезоне Настя стала лучшим снайпером удмуртского клуба, забив в 27 играх за "Университет" 175 голов, причем 36 из них пришлись на пять матчей чемпионата и Кубка страны с "Ладой".