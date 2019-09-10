Самарская сетевая компания помогла создать первый арт-объект к открытию филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре

К открытию филиала музея в Самаре стены подстанции энергокомпании были расписаны известным стрит-арт художником Мишей Мостом. Творческое кураторство проекта и выбор художника для осуществления росписи осуществлялось Государственной Третьяковской галереей. Инициатива проекта трансформации подстанции, которая будет осуществлять энергоснабжение будущего музея, принадлежала руководству АО "Самарская сетевая компания".

Подстанция (БКТП 2×1000 кВА) построена АО "Самарская сетевая компания" в рамках утвержденной инвестпрограммы 2018 года и находится в непосредственной близости от здания будущего музея.

Темой стрит-арт-росписи Миши Моста стали размышления художника о месте энергии в жизни человека и в развитии человечества. Проект получил название "Электро". В настоящее время обсуждается возможность продолжения сотрудничества между АО "Самарская сетевая компания" и самарским филиалом Государственной Третьяковской галереи. Одним из вариантов может стать создание конструктивисткой скульптуры, которая помогла бы преобразить сквер вблизи музея.