Самарец Максим Чужков стал лучшим вратарем планеты в пляжном футболе

Уроженец Самары, вратарь сборной России и петербургского "Кристалла" Максим Чужков признан лучшим вратарем планеты в пляжном футболе, сообщает samara.kp.ru. Это стало известно во время церемонии "Звезды пляжного футбола — 2019", которая прошла в Дубае. Кроме того, российские вратарь вошел в символическую сборную этого сезона Всемирной организации пляжного футбола. Чужков стал первым россиянином, которого признали лучшим вратарем мира в пляжке.

Голкипер сборной России обошел бразильского вратаря Мао и итальянского стража ворот Симеоне Дель Местре. При этом приз Чужков получил с третьей попытки — в 2017 и 2018 гг. Максима номинировали на звание лучшего вратаря планеты, но до этого года победить в финале у него не получалось.

"Не мне оценивать, заслужил ли я эту награду, но сейчас я счастлив. Это было очень волнительно! Я считаю, что то, что я первый российский голкипер, получивший награду лучшему вратарю мира, это важно для развития пляжного футбола в России и для меня лично, поскольку жена уже написала, что мной гордится", — признался Максим Чужков после церемонии награждения.

Максиму Чужкову 32 года. Он родился в Самаре и с детства мечтал о профессиональной карьере футболиста. И поначалу все шло неплохо. Чужков выступал за любительскую команду "Жигули", сыграл за дубль "Крыльев Советов". А потом что-то не заладилось. Максим покатался по клубам из подвала чемпионата России — был в "Сызрани-2003", самарском "Юните", отрадненском "Нефтянике" и в итоге оказался на стройке. Чужков работал электромонтажником. Тогда кто-то из знакомых предложил попробовать себя в пляжном футболе. Максим про этот вид спорта тогда ничего не знал, но попробовать все-таки решился.

В 2010 гг. 23-летний Максим Чужков дебютировал за пляжные "Крылья Советов". Тогда в пляжке платили мало, приходилось совмещать работу и тренировки. Но Чужкову повезло. В 2010 г. "КС" в первый и пока единственный раз в своей истории взяли Кубок России по пляжному футболу. В следующем году Чужков стал основным в "Крыльях", через сезон перешел в волгоградский "Ротор", выиграл с новым клубом чемпионат и Кубок России, а потом отправился в самый, на тот момент, титулованный клуб страны московский "Локомотив".

Сейчас Максим Чужков защищает ворота нового самого титулованного клуба России петербургского "Кристалла", с которым уже дважды взял чемпионат страны.

За сборную Чужков дебютировал в 2014 году. За это время в составе национальной команды голкипер дважды выиграл Евролигу (в 2014 и 2017 годах). В этом сезоне Чужков вместе со сборной стал победителей отбора Всемирных пляжных игр и отборочного турнира чемпионата мира 2019, который 21 ноября стартует в Парагвае. Сборная России — двукратная победительница первенства планеты и одна из фаворитов турнира.

Чужков пока чемпионом мира не становился, в последний раз Россия была лучшей на планете в 2013 году.