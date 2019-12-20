16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СВГК провела детский конкурс на тему безопасности при использовании энергоресурсов Минэнерго России подтвердило готовность группы компаний "Россети" к отопительному сезону Для Жигулевской ГЭС установлен новый режим работы Команда самарских энергетиков завоевала международное "золото" ССК провела более 14 тысяч ограничений электроснабжения за долги

Энергетика ТЭК

Константин Санаев: "Наши мощности дают жизнь всему региону"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Самарские сети" обеспечивают реализацию национальных проектов Филиал "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги") — "Самарские сети" является крупнейшей сетевой компанией в регионе. 78 лет работы — большой срок. Несмотря на реформы и недавний ребрендинг, главная миссия компании по-прежнему одна — нести свет в каждый уголок нашего региона. Как мощности "Самарских сетей" помогают реализовывать национальные проекты, что делается для бесперебойного электроснабжения потребителей и какие приоритетные проекты будут реализованы в будущем, рассказал заместитель генерального директора — директор филиала Константин Санаев.

Фото: фото предоставлено ПАО "МРСК Волги"

Главные питающие центры

— Константин Николаевич, в текущем году была проделана огромная работа по ремонту и модернизации объектов. Что это дает нам, простым жителям?

— Во-первых, улучшает качество энергоснабжения. Во-вторых, появляются новые мощности для присоединения новых потребителей. И работа ведется не только в областном центре, но и по всему региону. Ежегодно мы проводим диагностику оборудования, по итогам которой в план попадают нуждающиеся в обновлении объекты. Только в этом году на ремонт и техническое обслуживание было выделено более 670 млн рублей. А это и ремонт подстанций 6-110 кВ, линий электропередачи 0,4-110 кВ, зданий и сооружений, расчистка просек от древесно-кустарниковой растительности и т. п.

А на инвестпрограмму в текущем году было выделено еще больше — свыше 1,8 млрд рублей. Ключевыми объектами стали подстанции 110 кВ Безымянка-3 в г. о. Самара, 110 кВ АСК-2 (второй этап реконструкции) в Алексеевском районе Самарской области и ПС 110 кВ Ольгино в Безенчукском районе, а также создание схем плавки гололеда на ВЛ 110 кВ, отходящих от Жигулевской ГЭС. На объектах выполнена замена основного оборудования — распределительных устройств 10, 35 и 110 кВ, силовых трансформаторов, систем диспетчерского управления и т. д. И это я не говорю о реализации мероприятий по цифровизации.

— Что такое цифровизация энергетики?

— Прежде всего внедрение передовых технологий, оборудования и программного обеспечения в работу электросетевого комплекса, удовлетворение не только текущих, но перспективных потребностей потребителей. Мы уже активно начали работу по цифровизации наших объектов. Развивается система автоматизации оперативно-диспетчерского управления для повышения надежности контроля и диспетчерского управления ЦУС филиала и Самарского РДУ, продолжается замена электромеханической релейной защиты на микропроцессорную. Также ведется модернизация и расширение системы сбора и передачи информации для расчета контролируемых параметров, позволяющих контролировать загруженность сети и прогнозировать возникновение потенциально аварийных ситуаций. Создается региональная система централизованного контроля гололедообразования и погодных условий, что значительно поможет энергетикам в период прохождения осенне-зимнего периода. Планируется дополнительная установка современных датчиков для дистанционного контроля оборудования на подстанциях и в КТП. И конечно, установка интеллектуальных приборов учета для организации как технического, так и коммерческого учета электроэнергии.

— Даже счетчики?

— Да. Так называемые "умные" приборы учета — один из первых этапов перехода на цифровую сеть. Они позволят автоматизировать систему работы с потребителями, удаленно управлять и контролировать работу самого прибора, получать данные о показаниях прибора учета дистанционно, т. е. без снятия показаний счетчиков персоналом сетевой компании и самим потребителем. Кроме того, использование "умных" счетчиков позволяет существенно снизить потери электроэнергии в сетях. Потребитель не несет никаких затрат, так как интеллектуальный счетчик устанавливается бесплатно, за счет сетевой организации. В плане на этот год было свыше 21 000 приборов учета.

— Вы говорите о том, что именно ваши объекты являются питающими центрами. Но в регионе работает несколько десятков сетевых компаний?

— Наш филиал — часть крупнейшей сетевой компании в мире с госучастием. И на нашем балансе находятся все основные подстанции 35 и 110 кВ. Это значит, что в большинстве районов Самарской области именно от наших подстанций осуществляется энергоснабжение жителей, предприятий, социальных объектов. По факту мы даем энергию, которая потом расходится до конечных потребителей. Из последних объектов в качестве примера можно привести организацию схемы внешнего электроснабжения здания Шестого кассационного суда общей юрисдикции, Высокинского пансионата для инвалидов, детского сада в селе Кошки или одного из нефтеперерабатывающих заводов региона. Для этого в том числе мы и проводим модернизацию оборудования — для присоединения новых потребителей. А их очень много — это и многодетные семьи, и жилые застройки, и объекты агропромышленного комплекса, системы водоснабжения, цеха, спортивные комплексы и даже автомобильные дороги. И благодаря реализации работ в рамках нашей инвестпрограммы, расходы для бюджета и других сетевых организаций, ведущих работы по техприсоединению по низкому напряжению, значительно минимизируются.

— Это, по сути, реализация национальных проектов?

— Абсолютно верно. Мы очень плотно работаем с правительством региона, в текущем году заключили соглашение о сотрудничестве. Оно включает в себя и мероприятия по цифровизации отрасли, и применение инновационного оборудования (в том числе произведенного в нашем регионе), и формирование положительного инвестиционного климата и экономической привлекательности Самарской области, а также стратегическое развитие электроэнергетики региона в рамках существующих программ. Это значит, что мы работаем в тесной связке и идем одним курсом. В настоящее время мы так или иначе задействованы в реализации нацпроектов по оздоровлению Волги, безопасным и качественным дорогам, демографии и других.

Развязка в Тольятти

— В связи с нацпроектом по автомобильным дорогам не могу не спросить про развязку на въезде в Тольятти на 974-м км. Много противоречивой информации, можете прокомментировать, из-за чего появился срыв сроков?

— Давайте начнем эту историю сначала. Первый раз к нам обратились еще в 2011 году. Мы выдали технические условия для обеспечения возможности строительства транспортной развязки на автодороге М-5 в г. Тольятти.

В 2014 году к нам обратились повторно, мы направили технические требования по ВЛ 35-110 кВ для разработки проектной документации. Проектная документация еще тогда не была нами согласована, потому что замечания в ней не были учтены. При этом подрядчики посчитали, что это не так уж и важно, и получили на проект положительное заключение Госэкспертизы. Как это могло произойти — неизвестно. Вы поймите, дело же не в самом физическом исполнении работ, а в соблюдении технических решений, которые позволят обеспечить безаварийную работу электросетевого комплекса в г. о. Тольятти. Это электроснабжение тысяч людей! Это изменение схем, переключения и многое другое. Если линия "погаснет", вместе с ней "погаснет" и половина Тольятти. И несмотря на все это, мы делали все возможное. Помогли с подготовкой нового проекта, в условиях отсутствия согласованной проектно-сметной документации выводили линии в ремонт в зоне транспортной развязки, работали в выходные и праздничные дни. За свой счет проводили демонтаж части участка линии 35 кВ с переводом его частично в кабельное исполнение. При этом надежность электроснабжения потребителей была обеспечена в том числе с помощью изменения схемы электроснабжения.

На участках пересечения с объектами филиала уже выполнены работы по возведению пролетных конструкций транспортной развязки. При этом для завершения строительства путепровода и дальнейшей эксплуатации возведенной автомобильной дороги в нормальном режиме с соблюдением габаритов в местах пересечений в соответствии с нормативными документами требуется выполнение работ по переустройству линий электропередачи.

По состоянию на сегодняшний день мы не можем приступить к выполнению строительно-монтажных работ по переустройству ВЛ 35-110 кВ, попадающих в зону строительства объекта, по причине отсутствия у новой, разрабатываемой ФКУ "Поволжуправтодор" проектно-сметной документации и проекта планирования территории положительного заключения государственной экспертизы.

— Но это же не первый проект, связанный с дорогами, который вы реализуете. Перед ЧМ была проведена масштабная реконструкция воздушных линий при строительстве новых развязок на Московском шоссе.

— Да, и тогда у нас получалось выстроить диалог и с органами власти, и с подрядчиками. Работы на развязке 974-й км долго напоминали пинг-понг, когда некоторые недобросовестные организации пытаются снять с себя ответственность за срыв сроков и передать ее другому участнику процесса. Но переложить ее на нас не удастся — мы в данном случае сделали все от нас зависящее, что было возможно в данных условиях. Только от ФКУ "Поволжуправтодор" зависит все то, что происходит сейчас на строительстве развязки. Буквально на днях у нас состоялась беседа с губернатором, на которой я еще раз озвучил все существующие проблемы и позицию энергетиков. Дмитрий Игоревич нас услышал.

Мостовой переход со стратегическим значением

— Буквально на днях стартовало строительство Климовского моста. Он имеет стратегическое значение для Самарской области. Участвуете ли вы в этом проекте?

— Безусловно. Этот проект важен не только для Самарской области, но и всей страны. Климовский мост — часть международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". Повторюсь, наши энергообъекты расположены по всей Самарской области и являются ключевыми питающими центрами. Столь развитой сетевой инфраструктуры с подобными мощностями нет ни у одной сетевой компании региона. Тем более столь важный проект не может воплощаться в жизнь без компании, реализующей государственную политику в сфере электроэнергетики. Это накладывает на нас большую ответственность.

"Самарские сети" уже сейчас готовы предоставить строителям более 1000 кВт мощности в селе Климовка для начала работы, а со временем и развитием стройки увеличить ее до требуемой мостовикам величины. В настоящее время мы находимся в стадии оформления документов.

Постоянный ток для переменного

— Сейчас вы реализуете еще один большой проект — строительство схемы плавки гололеда на воздушных линиях у Жигулевской ГЭС. Постоянный ток поможет переменному?

— Это очень важный для нас проект. За последние 10 лет ежегодно наблюдались гололедно-изморозевые отложения на проводах и грозотросах воздушных линий, отходящих от стратегически важного объекта генерации — Жигулевской ГЭС. Это могло привести к гололедообразованиям на проводах и, как следствие, обрывам и нарушению электроснабжения. И именно поэтому необходимо было разработать и выполнить мероприятия по организации схемы плавки гололеда.
У системы плавки гололеда постоянным током много преимуществ: она имеет большую надежность, процесс требует меньшего количества энергии, имеет большую гибкость, т. к. регулирование тока плавки позволяет подобрать наиболее оптимальный режим работы в зависимости от степени обледенения.
Проект реализуется совместно с коллегами из "РусГидро," ОДУ Средней Волги, Самарским РДУ, МЭС Волги, ОАО "РЖД" и др. В нем задействовано 14 участков воздушных линий 110 кВ и 13 подстанций 110-220 кВ. Сейчас мы находимся в завершающей стадии.

Одно имя — одна цель

— У вас недавно произошел переход на единую бренд-архитектуру. Что изменится в связи с этим?

— Вопрос идентификации дочерних обществ, представленных практически во всех субъектах Российской Федерации, имеет определяющее значение c точки зрения позиционирования и восприятия потребителями и работниками бренда "Россети". Единый федеральный бренд "Россети" является гарантией качества и устойчивого вектора развития. В данный момент мы используем новое название во внешних и внутренних коммуникациях: филиал "Россети Волга" — "Самарские сети". При этом наша основная задача остается неизменной — надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

— И планы по реализации основных задач тоже остаются?

— Конечно. Техническое обслуживание и ремонты, модернизация и реконструкция объектов — подстанций, линий электропередачи, трансформаторных подстанций. И конечно, в приоритете технологическое присоединение к сетям, в том числе и объектов активно развивающегося в регионе агропромышленного комплекса, а это теплицы, коровники, зернохранилища и мясокомбинаты, жилые массивы, многоквартирные дома, спортивные комплексы и многое другое. Наши мощности дают жизнь и развитие всему региону.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5