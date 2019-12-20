Константин Санаев: "Наши мощности дают жизнь всему региону"

"Самарские сети" обеспечивают реализацию национальных проектов Филиал "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги") — "Самарские сети" является крупнейшей сетевой компанией в регионе. 78 лет работы — большой срок. Несмотря на реформы и недавний ребрендинг, главная миссия компании по-прежнему одна — нести свет в каждый уголок нашего региона. Как мощности "Самарских сетей" помогают реализовывать национальные проекты, что делается для бесперебойного электроснабжения потребителей и какие приоритетные проекты будут реализованы в будущем, рассказал заместитель генерального директора — директор филиала Константин Санаев.

Главные питающие центры

— Константин Николаевич, в текущем году была проделана огромная работа по ремонту и модернизации объектов. Что это дает нам, простым жителям?

— Во-первых, улучшает качество энергоснабжения. Во-вторых, появляются новые мощности для присоединения новых потребителей. И работа ведется не только в областном центре, но и по всему региону. Ежегодно мы проводим диагностику оборудования, по итогам которой в план попадают нуждающиеся в обновлении объекты. Только в этом году на ремонт и техническое обслуживание было выделено более 670 млн рублей. А это и ремонт подстанций 6-110 кВ, линий электропередачи 0,4-110 кВ, зданий и сооружений, расчистка просек от древесно-кустарниковой растительности и т. п.

А на инвестпрограмму в текущем году было выделено еще больше — свыше 1,8 млрд рублей. Ключевыми объектами стали подстанции 110 кВ Безымянка-3 в г. о. Самара, 110 кВ АСК-2 (второй этап реконструкции) в Алексеевском районе Самарской области и ПС 110 кВ Ольгино в Безенчукском районе, а также создание схем плавки гололеда на ВЛ 110 кВ, отходящих от Жигулевской ГЭС. На объектах выполнена замена основного оборудования — распределительных устройств 10, 35 и 110 кВ, силовых трансформаторов, систем диспетчерского управления и т. д. И это я не говорю о реализации мероприятий по цифровизации.

— Что такое цифровизация энергетики?

— Прежде всего внедрение передовых технологий, оборудования и программного обеспечения в работу электросетевого комплекса, удовлетворение не только текущих, но перспективных потребностей потребителей. Мы уже активно начали работу по цифровизации наших объектов. Развивается система автоматизации оперативно-диспетчерского управления для повышения надежности контроля и диспетчерского управления ЦУС филиала и Самарского РДУ, продолжается замена электромеханической релейной защиты на микропроцессорную. Также ведется модернизация и расширение системы сбора и передачи информации для расчета контролируемых параметров, позволяющих контролировать загруженность сети и прогнозировать возникновение потенциально аварийных ситуаций. Создается региональная система централизованного контроля гололедообразования и погодных условий, что значительно поможет энергетикам в период прохождения осенне-зимнего периода. Планируется дополнительная установка современных датчиков для дистанционного контроля оборудования на подстанциях и в КТП. И конечно, установка интеллектуальных приборов учета для организации как технического, так и коммерческого учета электроэнергии.

— Даже счетчики?

— Да. Так называемые "умные" приборы учета — один из первых этапов перехода на цифровую сеть. Они позволят автоматизировать систему работы с потребителями, удаленно управлять и контролировать работу самого прибора, получать данные о показаниях прибора учета дистанционно, т. е. без снятия показаний счетчиков персоналом сетевой компании и самим потребителем. Кроме того, использование "умных" счетчиков позволяет существенно снизить потери электроэнергии в сетях. Потребитель не несет никаких затрат, так как интеллектуальный счетчик устанавливается бесплатно, за счет сетевой организации. В плане на этот год было свыше 21 000 приборов учета.

— Вы говорите о том, что именно ваши объекты являются питающими центрами. Но в регионе работает несколько десятков сетевых компаний?

— Наш филиал — часть крупнейшей сетевой компании в мире с госучастием. И на нашем балансе находятся все основные подстанции 35 и 110 кВ. Это значит, что в большинстве районов Самарской области именно от наших подстанций осуществляется энергоснабжение жителей, предприятий, социальных объектов. По факту мы даем энергию, которая потом расходится до конечных потребителей. Из последних объектов в качестве примера можно привести организацию схемы внешнего электроснабжения здания Шестого кассационного суда общей юрисдикции, Высокинского пансионата для инвалидов, детского сада в селе Кошки или одного из нефтеперерабатывающих заводов региона. Для этого в том числе мы и проводим модернизацию оборудования — для присоединения новых потребителей. А их очень много — это и многодетные семьи, и жилые застройки, и объекты агропромышленного комплекса, системы водоснабжения, цеха, спортивные комплексы и даже автомобильные дороги. И благодаря реализации работ в рамках нашей инвестпрограммы, расходы для бюджета и других сетевых организаций, ведущих работы по техприсоединению по низкому напряжению, значительно минимизируются.

— Это, по сути, реализация национальных проектов?

— Абсолютно верно. Мы очень плотно работаем с правительством региона, в текущем году заключили соглашение о сотрудничестве. Оно включает в себя и мероприятия по цифровизации отрасли, и применение инновационного оборудования (в том числе произведенного в нашем регионе), и формирование положительного инвестиционного климата и экономической привлекательности Самарской области, а также стратегическое развитие электроэнергетики региона в рамках существующих программ. Это значит, что мы работаем в тесной связке и идем одним курсом. В настоящее время мы так или иначе задействованы в реализации нацпроектов по оздоровлению Волги, безопасным и качественным дорогам, демографии и других.

Развязка в Тольятти

— В связи с нацпроектом по автомобильным дорогам не могу не спросить про развязку на въезде в Тольятти на 974-м км. Много противоречивой информации, можете прокомментировать, из-за чего появился срыв сроков?

— Давайте начнем эту историю сначала. Первый раз к нам обратились еще в 2011 году. Мы выдали технические условия для обеспечения возможности строительства транспортной развязки на автодороге М-5 в г. Тольятти.

В 2014 году к нам обратились повторно, мы направили технические требования по ВЛ 35-110 кВ для разработки проектной документации. Проектная документация еще тогда не была нами согласована, потому что замечания в ней не были учтены. При этом подрядчики посчитали, что это не так уж и важно, и получили на проект положительное заключение Госэкспертизы. Как это могло произойти — неизвестно. Вы поймите, дело же не в самом физическом исполнении работ, а в соблюдении технических решений, которые позволят обеспечить безаварийную работу электросетевого комплекса в г. о. Тольятти. Это электроснабжение тысяч людей! Это изменение схем, переключения и многое другое. Если линия "погаснет", вместе с ней "погаснет" и половина Тольятти. И несмотря на все это, мы делали все возможное. Помогли с подготовкой нового проекта, в условиях отсутствия согласованной проектно-сметной документации выводили линии в ремонт в зоне транспортной развязки, работали в выходные и праздничные дни. За свой счет проводили демонтаж части участка линии 35 кВ с переводом его частично в кабельное исполнение. При этом надежность электроснабжения потребителей была обеспечена в том числе с помощью изменения схемы электроснабжения.

На участках пересечения с объектами филиала уже выполнены работы по возведению пролетных конструкций транспортной развязки. При этом для завершения строительства путепровода и дальнейшей эксплуатации возведенной автомобильной дороги в нормальном режиме с соблюдением габаритов в местах пересечений в соответствии с нормативными документами требуется выполнение работ по переустройству линий электропередачи.

По состоянию на сегодняшний день мы не можем приступить к выполнению строительно-монтажных работ по переустройству ВЛ 35-110 кВ, попадающих в зону строительства объекта, по причине отсутствия у новой, разрабатываемой ФКУ "Поволжуправтодор" проектно-сметной документации и проекта планирования территории положительного заключения государственной экспертизы.

— Но это же не первый проект, связанный с дорогами, который вы реализуете. Перед ЧМ была проведена масштабная реконструкция воздушных линий при строительстве новых развязок на Московском шоссе.

— Да, и тогда у нас получалось выстроить диалог и с органами власти, и с подрядчиками. Работы на развязке 974-й км долго напоминали пинг-понг, когда некоторые недобросовестные организации пытаются снять с себя ответственность за срыв сроков и передать ее другому участнику процесса. Но переложить ее на нас не удастся — мы в данном случае сделали все от нас зависящее, что было возможно в данных условиях. Только от ФКУ "Поволжуправтодор" зависит все то, что происходит сейчас на строительстве развязки. Буквально на днях у нас состоялась беседа с губернатором, на которой я еще раз озвучил все существующие проблемы и позицию энергетиков. Дмитрий Игоревич нас услышал.

Мостовой переход со стратегическим значением

— Буквально на днях стартовало строительство Климовского моста. Он имеет стратегическое значение для Самарской области. Участвуете ли вы в этом проекте?

— Безусловно. Этот проект важен не только для Самарской области, но и всей страны. Климовский мост — часть международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". Повторюсь, наши энергообъекты расположены по всей Самарской области и являются ключевыми питающими центрами. Столь развитой сетевой инфраструктуры с подобными мощностями нет ни у одной сетевой компании региона. Тем более столь важный проект не может воплощаться в жизнь без компании, реализующей государственную политику в сфере электроэнергетики. Это накладывает на нас большую ответственность.

"Самарские сети" уже сейчас готовы предоставить строителям более 1000 кВт мощности в селе Климовка для начала работы, а со временем и развитием стройки увеличить ее до требуемой мостовикам величины. В настоящее время мы находимся в стадии оформления документов.

Постоянный ток для переменного

— Сейчас вы реализуете еще один большой проект — строительство схемы плавки гололеда на воздушных линиях у Жигулевской ГЭС. Постоянный ток поможет переменному?

— Это очень важный для нас проект. За последние 10 лет ежегодно наблюдались гололедно-изморозевые отложения на проводах и грозотросах воздушных линий, отходящих от стратегически важного объекта генерации — Жигулевской ГЭС. Это могло привести к гололедообразованиям на проводах и, как следствие, обрывам и нарушению электроснабжения. И именно поэтому необходимо было разработать и выполнить мероприятия по организации схемы плавки гололеда.

У системы плавки гололеда постоянным током много преимуществ: она имеет большую надежность, процесс требует меньшего количества энергии, имеет большую гибкость, т. к. регулирование тока плавки позволяет подобрать наиболее оптимальный режим работы в зависимости от степени обледенения.

Проект реализуется совместно с коллегами из "РусГидро," ОДУ Средней Волги, Самарским РДУ, МЭС Волги, ОАО "РЖД" и др. В нем задействовано 14 участков воздушных линий 110 кВ и 13 подстанций 110-220 кВ. Сейчас мы находимся в завершающей стадии.

Одно имя — одна цель

— У вас недавно произошел переход на единую бренд-архитектуру. Что изменится в связи с этим?

— Вопрос идентификации дочерних обществ, представленных практически во всех субъектах Российской Федерации, имеет определяющее значение c точки зрения позиционирования и восприятия потребителями и работниками бренда "Россети". Единый федеральный бренд "Россети" является гарантией качества и устойчивого вектора развития. В данный момент мы используем новое название во внешних и внутренних коммуникациях: филиал "Россети Волга" — "Самарские сети". При этом наша основная задача остается неизменной — надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

— И планы по реализации основных задач тоже остаются?

— Конечно. Техническое обслуживание и ремонты, модернизация и реконструкция объектов — подстанций, линий электропередачи, трансформаторных подстанций. И конечно, в приоритете технологическое присоединение к сетям, в том числе и объектов активно развивающегося в регионе агропромышленного комплекса, а это теплицы, коровники, зернохранилища и мясокомбинаты, жилые массивы, многоквартирные дома, спортивные комплексы и многое другое. Наши мощности дают жизнь и развитие всему региону.